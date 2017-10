Kvindelandsholdet er presset efter aflysning: - Vi skal gøre rent bord

Kvindelandstræneren Søren Randa-Boldt. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Kvindelandsholdet møder tirsdag Kroatien i kamp, som skal vindes, hvis EM-sølvvinderne vil med til VM i 2019.

Det er kun sejre, der tæller for spillerne på det danske kvindelandshold, hvis de vil med til VM i 2019.

Efter aflysningen at sidste uges kamp mod Sverige forventer landstræner Søren Randa-Boldt, at Danmark er tvunget til at vinde de seks resterende kvalifikationskampe for at nå slutrunden om to år i Frankrig.

Tirsdag gælder det Kroatien på udebane i Zagreb.

- Vi skal gøre rent bord. Vi skal vinde alle kampe, Hvis vi havde spillet i fredags mod Sverige og tabt, så var vi også tvunget til at vinde resten. Så det er lidt samme situation, siger Søren Randa-Boldt

De danske landsholdsspillere har forsøgt at slå konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen samt den aflyste Sverige-kamp helt ud af hovedet.

Det ændrer dog ikke på, at aflysningen - og et forventet skrivebordsnederlag på 0-3 - har sat Danmark under et ekstra stort pres.

Danmark og Sverige var på forhånd udråbt til at være de to klart bedste hold i VM-kvalifikationsgruppe 4, hvor kun etteren er sikret en direkte plads til VM.

Ud over de to nordiske favoritter består gruppen af upåagtede Kroatien, Ungarn og Ukraine.

Profil tror på sejr

For en måned siden åbnede Danmark kvalifikationen med en 6-1-sejr i Ungarn, og Nadia Nadim lægger ikke skjul på, at kroaterne skal besejres tirsdag aften.

- Hvis vi gerne vil ende som etter, så skal vi vinde over de her modstandere. Det tror jeg også, at vi gør mod Kroatien, siger Nadim.

Konsekvenserne af den aflyste kamp mod Sverige, spekulerer hun ikke på.

- Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Ting, jeg ikke er herre over, bruger jeg ikke tid på. Vi må håbe på det bedste. Vi ved ikke, om vi bliver taberdømt, får en omkamp, eller om vi bliver smidt ud af kvalifikationen, siger hun.

Skulle det ende med et nederlag til Sverige ved skrivebordet, så vil forsvarsprofilen Theresa Nielsen ikke opgive troen på VM.

- Vi har slet ikke toppet endnu som hold, og vi bygger stadigvæk på. Kan vi fortsætte med det, så ser jeg det ikke som en umulighed, at vi kan presse Sverige til sidst, selv om vi bliver taberdømt, siger Theresa Nielsen.

Tirsdagens VM-kvalifikationskamp spilles klokken 18.