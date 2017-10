Lazio vil sende fans til Auschwitz efter Anne Frank-hån

Lazios fans. Foto: VALERY HACHE / Scanpix Denmark

Lazios præsident tager afstand fra de fans, der har sat klistermærker op af Anne Frank i en AS Roma-trøje.

200 fans af Serie A-klubben Lazio vil årligt blive sendt til koncentrationslejren Auschwitz i Polen for at få en forståelse af, hvad jøder blev udsat for under Anden Verdenskrig.

Det siger Lazios præsident Claudio Lotito tirsdag efter at have besøgt en synagoge i Rom.

Synagogebesøget sker to dage efter, at Lazios fans påklistrede egen hjemmebane med klistermærker med et motiv af holocaustofferet Anne Frank i ærkerivalen AS Romas trøje.

- De fleste af vores fans står bag klubben i kampen mod antisemitisme. Fra ledelsens side ønsker vi at slå fast, at ingen må misbruge Lazio på denne måde, siger klubpræsidenten.

Klistermærkerne med Anne Frank i en AS Roma-trøje blev fundet af personalet på Det Olympiske Stadion i Rom efter Lazios 3-0-sejr over Cagliari i søndags.

Også Italiens premierminister, Paolo Gentiloni, har fordømt episoden, som han kalder for "uacceptabel".

Den dedikerede fangruppe "Irriducibili" står ved at være bagmænd til klistermærkerne. Fansene har dog ikke intentioner om at besøge en koncentrationslejr.

- Vi er overrasket over, hvordan medierne har taget sagen op. Der har været andre episoder i fankulturen, som fortjener meget mere fokus i aviser og på tv. Vi tager ikke afstand fra vores handlinger, lyder det fra fangruppen.

Lazio og AS Roma deler hjemmebane. Alle klistermærker forventes at være fjernet, inden Roma onsdag møder Crotone på hjemmebane.

Før den kommende runde i Serie A vil der blive læst en passage op fra Anne Franks dagbog for at fordømme klistermærkernes antisemitiske budskab, meddeler Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) ifølge AP.