Officielt: UEFA åbner sag mod Danmark efter aflyst landskamp

Nadim og resten af kvindelandsholdet møder i aften Kroatien i VM-kvalifikationen. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, bekræfter nu, at der er indledt en sag mod Danmark, efter holdet har nægtet at spille.

Otte timer før Danmarks kvindelandshold mandag aften møder Kroatien i VM-kvalifikationen er det nu officielt, at UEFA har åbnet en disciplinærsag mod danskerne.

Helt som ventet er det med baggrund i reglerne omkring artikel 24, at UEFA åbner en sag med udgangspunkt i, at Danmark har nægtet at spille.

I artikel 24, paragraf 1 i UEFA's regulativer står der nemlig, at hvis et forbund afslår at spille eller er ansvarlig for, at en kamp ikke finder sted eller bliver spillet i sin fulde længde, træffer UEFA's kontrol-, etik- og disciplinærorgan afgørelse i sagen.

Der falder en afgørelse i sagen den 16. november, når UEFA's disciplinærudvalg næste gang holder møde.

