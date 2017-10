- Ronaldo og Messi har sat nye standarder, men de vinder aldrig det største

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi tørner til dagligt ud i den spanske La Liga. Foto: JOSEP LAGO / Scanpix Denmark

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi er hver blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller fem gange. TV 2 SPORT ser her nærmere på de to giganter.

Det er en duel, som strækker sig over 10 år.

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har siden 2008 delt titlen som verdens bedste fodboldspiller i mellem sig. Mandag aften fik portugiseren sin femte titel og udlignede dermed Lionel Messis rekord.

De to offensive spillere har i mange år kæmpet om at være den bedste fodboldspiller - ikke bare i La Liga, hvor de begge tørner ud, men i hele verden.

Derfor har mange også en holdning til, hvem der er den bedste fodboldspiller i verden i øjeblikket. Er det Messi, eller er det Ronaldo?

Messi blev skolet i Barcelona

Cristiano Ronaldo startede sin professionelle karriere i hjemlandet Portugal i Sporting CP, imens Lionel Messi kom til FC Barcelona fra Argentina som 13-årig og har spillet der lige siden. Ronaldo slog for alvor først igennem i Manchester United, hvor han fik sin debut i 2003.

Karrieren tog dog yderligere fart, da han i 2009 rykkede til Real Madrid, og her han siden slået den ene rekord efter den anden.

I La Liga mødte han en lille argentinsk troldmand, som via La Masia-akademiet fik sin debut for FC Barcelona i 2004. Her er det blevet til i alt 30 trofæer, og Messi har siden skrevet sig ind i historiebøgerne.

TV 2 SPORTs fodboldekspert erkender, at selvom de to fodboldstjerner ligner hinanden, når det kommer til den vilde målscoring og de mange rekorder, så er de forskellige på flere områder.

- Ronaldo er kampafgørende og dygtig til at komme ind i de rigtige situationer, når holdet skal score. Det er altid ham, der er i sidste ende af afslutningerne. Han er fysisk stærk og kan springe højt. Han er hurtig, afslutter og header godt og er et fysisk pragteksemplar, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Messi er driblestærk, iscenesættende og god til at gøre det på egen hånd. Han er også god til at sætte sine holdkammerater op. Han er kampafgørende, men han har ikke kun fokus på det. Han går lidt længere ned på banen og henter bolden, end Ronaldo gør.

- Ronaldo har været afgørende på landsholdet

Da der er mange ligheder i mellem de to spillere på klubplan, så er det ofte på landsholdet, hvor fodboldfolk fremhæver den store forskel.

Messi og Ronaldo har spillet henholdsvis 122 og 147 kampe for hvert sin nationale hold, men flere fremhæver, at det har været portugiseren, der har været bedst.

- Man ser ikke Ronaldo så meget i landskampene, men han scorer stadig målene. Ronaldos styrke er, at han kan løbe rundt og være anonym i 85 minutter og så score til slut og afgøre kampene. Så er hans opgave fuldført. Man kan ikke sige, at han har gjort det dårligt på landsholdet, men jeg falder ikke bagover på stolen af præstationerne, siger Lorentzen om Ronaldo.

- Måske har Messi været lidt anonym tidligere, men er begyndt at komme efter det. De sydamerikanske hold har ikke en egentlig taktik. De spiller på den enkeltes kvaliteter, som løber rundt derinde. Der kan Messi have det svært, hvis han ikke har et hold omkring sig.

Med fem titler som verdens bedste fodboldspiller til hver, er det svært at se, hvad nogen af dem mangler at vinde. Men med Portugal og Cristiano Ronaldos EM-titel sidste år har de en lille fordel i forhold til Messi og Argentina.

- Jeg ville kun sige, at de mangler en VM-titel, men jeg tror ikke, at det kommer til at ske. Ronaldo har opnået det største, han kunne. Han har fundet en stor titel med sit land. Jeg synes ikke, at man kan forlange mere af Ronaldo, når man kigger på Portugal-holdet.

- Messi mangler mere på landsholdet, end Ronaldo gør. Det nærer ham måske også, hvis han tænker på den interne konkurrence. Argentina har et bedre hold, spiller for spiller, end Portugal har. Jeg ser det mere realistisk, at Argentina vinder noget, fremfor at Portugal kommer til at gøre det igen.

Både Portugal og Argentina har kvalificeret sig til verdensmesterskaberne i 2018, så begge spiller har stadig mulighed for at vinde en VM-titel.