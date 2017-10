Ronaldo verdens bedste for femte gang: Det er ikke nok

Ronaldo er kåret til verdens bedste for femte gang. Foto: EDDIE KEOGH / Scanpix Denmark

Det er ikke godt nok at vinde prisen som verdens bedste fodboldspiller fem gange, siger Cristiano Ronaldo.

Portugisiske Cristiano Ronaldo vil opnå endnu mere hæder fra Fifa, som mandag tildelte ham titlen som verdens bedste fodboldspiller for femte gang.

Real Madrid-spilleren siger, at han vil være tilfreds, hvis han vinder prisen to gange yderligere.

- Jeg vil have syv priser. Fem er godt, men syv er mit yndlingstal, så syv ville være stort, siger angriberen under prisuddelingen i London med navnet "The Best Fifa Football Awards".

Ronaldo var den dominerende spiller på det Real Madrid-hold, der både vandt den spanske liga og Champions League i sidste sæson.

Tak til Messi og Neymar

Med imponerende 44 mål i 48 kampe for klub- og landshold er det svært at komme uden om, at Ronaldo har været altafgørende for Portugal og Real Madrid.

- Tusind tak fordi I stemte på mig, sagde Cristiano Ronaldo, efter at han havde fået overrakt prisen fra Diego Maradona og den brasilianske Ronaldo.

Portugiseren sendte blandt andet en tak til brasilianske Neymar og argentinske Lionel Messi, der også var nomineret til prisen.

- Jeg vil gerne nævne Leo (Messi, red.) og Neymar. Det er godt at være her med jer. Real Madrids fans, mine holdkammerater, min træner, de har alle støttet mig i år.

Prisuddelingen fandt sted i England, hvor Ronaldo i sin tid slog igennem for Manchester United.

- Vi (prisuddelingen, red.) er i England for første gang, og jeg vinder min anden pris i træk. Det er et stort øjeblik for mig. Jeg har fans over hele verden, siger Ronaldo.

5-5 i duel

Med mandagens kåring har portugiseren samtidig udlignet til 5-5 i den interne duel mod Lionel Messi.

Ronaldo og Messi har delt Fifa-hæderen mellem sig gennem de seneste ti år, men portugiseren har vundet den fire af de seneste fem gange.

Fifa uddelte fra 1991 til og med 2009 hæderen Fifa World Player of the Year.

Fra 2010 til og med 2015 samarbejdede Fifa med folkene bag Ballon d'Or-kåringen i en kåring med navnet Fifa Ballon d'Or.