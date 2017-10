- Umenneskeligt at arbejde under, siger landstræner om konflikt

Søren Randa-Boldt er langt fra tilfreds med forholdene i de seneste måneder, hvor han har stået i spidsen for de danske fodboldkvinder.

Da dommeren blæste i fløjten for sidste gang i Danmarks 4-0-sejr over Kroatien tirsdag aften, var det også for sidste gang med den midlertidige landstræner, Søren Randa-Boldt, ved roret.

Den tidligere U19-kvindelandstræner blev kaldt ind som landstræner for Danmark i efteråret, efter Nils Nielsen stop tilbage i august.

Men hele forløbet har været stærkt præget af den igangværende konflikt mellem Spillerforeningen og DBU.

- Det har været helt umenneskeligt at arbejde under. Det var ikke noget, nogen havde forudset, at det var sådan en rodebutik, jeg skulle ind i, fortæller Randa-Boldt til TV 2 SPORT efter kampen.

Og selvom stillingen kun har været midlertidig, har han alligevel ikke fået lige så meget, som han blev stillet i sigte.

- Jeg gik godt nok ind til fire kampe, og jeg har fået to, så jeg er jo blevet snydt for to.

- Men det er ikke mig, det handler om. Der er nogle andre, der har det dårligere over at være blevet snydt for to kampe.

Den nu forhenværende landstræner henviser til den udsolgte træningskamp mod Holland i september, samt den seneste VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

Begge kampe blev aflyst som følge af konflikten, og der er hverken faldet en aftale på plads mellem parterne, eller en endelig dom over Danmark, som følge af den seneste aflysning.

- Jeg har prøvet at holde hovedet koldt, og det synes jeg er lykkedes sammen med spillerne, som også har været gode til det. De har også brug for, at det bliver afgjort meget snart, men det har alle.

- Der er ikke nogen, der har vundet noget i den her sag.

Danmarks næste kvalifikationskamp er mod Ukraine d. 9. april, med mindre UEFA beslutter af udelukke landsholdet fra kvalifikationen.

Hør hele interviewet med Søren Randa-Boldt i videoen herunder.