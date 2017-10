United-legende jagter ledige trænerjobs i Premier League

Ryan Giggs er en klublegende i Manchester United, som han vandt 13 Premier League-titler med. Foto: Andrew Yates / Scanpix Denmark

Manchester United-legenden kunne godt tænke sig at fortsætte trænerkarrieren i en af de blåblusede klubber.

Mandag fyrede Everton manager Ronald Koeman efter et 2-5-nederlag til Arsenal. Det kom oven på en forfærdelig sæsonstart i Premier League, der har placeret traditionsklubben i nedrykningsfare.

I sidste uge sagde Leicester også farvel til manager Craig Shakespeare.

Ryan Giggs er interesseret i de to trænersæder, der lige nu står tomme i Everton og Leicester.

- For mig er det klubber, jeg ville være interesseret i, siger Ryan Giggs til Sky Sports.

- Hvis du kigger på de to hold, så har du Leicester, som vandt mesterskabet for to år siden, og Everton, der er en fantastisk klub med en fantastisk historie, tilføjer waliseren.

Giggs, der tidligere har fungeret som assistenttræner i Manchester United, efter at han stoppede sin aktive karriere, understreger dog, at der er mange om buddet.

- Der er mange trænere derude, der vil være interesserede i de job, siger han.

Ryan Giggs er en klublegende i Manchester United, som han vandt 13 Premier League-titler med. Han indstillede sin aktive karriere efter 963 optrædener på førsteholdet.

Han nåede at stå i spidsen for storholdet som manager i fire kampe, da David Moyes blev fyret i 2014.

Han blev siden indsat som assistent for Louis van Gaal, men forlod klubben, da hollænderen blev fyret, og Giggs selv blev tilbudt en mindre rolle under José Mourinho.

43-årige Giggs har tidligere sagt, at han synes, der er for mange udenlandske managere i Premier League.

Hvis ikke det lykkes Giggs at få et job i den bedste række, er han også åben for job i lavere rangerende rækker.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg er interesseret i klubber, der deler mine egne ambitioner, siger han.

- Der er klubber i Premier League, som vil være gode job, men også i Championship og League One. Det handler mere om filosofien for mig end om størrelsen på klubben, tilføjer han.