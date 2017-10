Viktor Fischer scorede to gange for Mainz i pokalsejr

Viktor Fischer fik brudt sin måltørke. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Den danske landsholdsspiller kom for første gang på måltavlen for Mainz i sejren over Holstein Kiel.

Fodboldspilleren Viktor Fischer kom tirsdag aften for første gang på scoringstavlen for sin tyske klub, Mainz.

Det skete, da Mainz kom videre fra anden runde af den tyske pokalturnering med en 3-2-sejr efter forlængelse hjemme over Holstein Kiel fra den næstbedste række.

Midt i første halvleg udnyttede 23-årige Viktor Fischer en god fremlægning fra venstre side. Med en høj afslutning sørgede danskeren for sit første mål for Mainz siden sommerens skifte fra engelske Middlesbrough.

I anden halvleg fik Holstein Kiel udlignet til 1-1 på et straffespark, men midt i halvlegen kom Viktor Fischer igen på måltavlen med 2-1-scoringen.

Den tidligere Ajax-spiller stod helt udækket foran mål og udnyttede godt forarbejde af en holdkammerat til at score for anden gang.

Kiel fik imidlertid igen udlignet på et straffespark, og syv minutter før udløbet af de 90 ordinære minutter blev Viktor Fischer skiftet ud.

Senere gik kampen i forlænget spilletid, hvor Daniel Brosinski scorede til 3-2, så han blev matchvinder for Mainz.