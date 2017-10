10 danskere risikerer karantæne i playoffkamp mod Irland

Christian Eriksen er en af de 10 danskere, der risikerer karantæne i den afgørende playoffkamp mod Irland. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Christian Eriksen og ni andre danske spillere må sidde udenfor i den afgørende playoffkamp i Irland, hvis de får gult kort i Parken.

Gule kort kan gå hen og blive afgørende, når Danmarks fodboldherrer og Irlands ditto tørner sammen i to VM-playoffkampe i november.

10 danske og 12 irske spillere får således karantæne i returkampen i Dublin, såfremt de modtager en advarsel i den første kamp i Parken.

Hvorfor risikerer de karantæne? I FIFA's regler står der, at en spiller får karantæne efter sit andet gule kort, ligegyldigt hvor mange kvalifikationskampe vedkommende har spillet. Karantænen føres med videre til playoffkampene, men advarsler/karantæne føres ikke med videre til VM eller andre fremtidige landskampe.

Den danske liste tæller profiler som Christian Eriksen, Thomas Delaney, Kasper Schmeichel og Simon Kjær, der alle har fået et gult kort i VM-kvalifikationen.

Hos Irland er bagkæden fra de sidste fire kvalifikationskampe samt målmand Darren Randolph i fare for at misse hjemmekampen på Aviva Stadium.

De 10 danske spillere: Andreas Cornelius (3), Thomas Delaney (1), Yussuf Poulsen (1), Simon Kjær (1), Nicolai Jørgensen (1), Henrik Dalsgaard (1), Christian Eriksen (1), Viktor Fischer (1), Peter Ankersen (1), Kasper Schmeichel (1)

De 12 irske spillere: James McClean (3), Jonathan Walters (1), Shane Duffy (1), Daryl Murphy (1), Ciaran Clark (1), Harry Arter (1), Glenn Whelan (1), Stephen Ward (1), Cyrus Christie (1), Seamus Coleman (1), Darren Randolph (1), Aiden McGeady (1)

Irsk spiller har karantæne

Andreas Cornelius er med sine tre gule kort den dansker, der har fået flest advarsler i kvalifikationen. Han har derfor afsonet en karantænedag undervejs.

Irlands Robbie Brady har afsonet to karantænedage i kvalifikationen, mens Jeff Hendrick har siddet udenfor en enkelt gang. Begge går ind til den første playoffkamp uden et gult kort hængende over hovedet.

Irerne må til gengæld undvære David Meyler, der fik sit andet gule kort i holdets sidste kvalifikationskamp og dermed har karantæne i Parken.

Landstræner Åge Hareide udtager sin trup til VM-playoffkampene mod Irland tirsdag den 31. oktober. Kampene spilles den 11. og 14. november.