18-årig reddede Arsenal: - Kan ikke mindes noget lignende

Edward Nketiah blev sendt på banen fem minutter før tid, og blot 15 sekunder senere havde han udlignet. Foto: PETER CZIBORRA / Scanpix Denmark

Arsenal manager, Arsène Wenger, var svært imponeret over 18-årige Edward Nketiah, som blev helten mod Norwich.

Arsenal balancerede på randen af et skuffende exit i ottendedelsfinalen af Liga Cuppen, da London-klubben blev reddet af en blot 18-årig indskifter.

Edward Nketiah blev sendt på banen fem minutter før tid, og blot 15 sekunder senere havde han udlignet til 1-1. I den forlængede spilletid sørgede han også for sejrsmålet til 2-1.

Arsenal-manager Arsène Wenger er kendt for at give unge talenter chancen, men han er alligevel voldsomt imponeret over Nketiahs præstation.

- Jeg kan ikke mindes en ung spiller, som har haft så stor betydning i en kamp som denne. Indtil han kom ind, manglede vi idéer og kreativitet, siger Wenger ifølge BBC.

Med store navne som Olivier Giroud, Theo Walcott og Alex Iwobi på banen skulle man ellers mene, at Arsenals offensive skyts var tilstrækkeligt til at slå Norwich.

Det var det ikke, og derfor fik den unge angriber chancen.

- Jeg vidste, han havde kvaliteterne, men at du leverer, når holdet har brug for dig, det er en evne, man ikke kan se, førend du er på banen, siger Wenger.

Den engelske angriber var tidligere en del af Chelseas ungdomsafdeling, men i 2015 rykkede han til Arsenal.

Han er samtidig den første spiller til at score for Arsenal, som er født, efter at Arsène Wenger satte sig i managerstolen i klubben tilbage i 1996.