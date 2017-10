Dansk debutant scorede efter 146 sekunder: - Det er kæmpe stort

Kvindelandsholdets Signe Bruun fik sin debut mod Kroatien i VM-kvalifikationen. Efter bare 146 sekunder på banen scorede hun.

I en tid hvor konflikten mellem DBU og Spillerforeningen har hængt som en sort sky over kvindelandsholdet i fodbold, var der tirsdag aften en solstråle blandt de mørke skyer.

Ikke nok med at det danske landshold vandt med 4-0 over Kroatien i VM-kvalifikationen, så bød kampen også på både debut og debutmål.

Afsenderen af begge præstationer hedder Signe Bruun.

Da landsholdets stjerneangriber Nadia Nadim blev skiftet ud i dommerens tillægstid, kom 19-årige Signe Bruun på banen. Og blot 146 sekunder senere havde hun sendt bolden i nettet.

Frederikke Thøgersen sendte fra mållinjen bolden bagud mod en helt fri Pernille Harder, men hun kiksede sin frie afslutning i så stor grad, at bolden trillede over til Signe Bruun. Og her svigtede Fortuna Hjørring-angriberen ikke.

Efter kampen var det derfor en meget glad Signe Bruun, som TV 2 SPORTs udsendte reporter fangede.

- Det er selvfølgelig kæmpe, kæmpe stort. Det er lidt en drøm, der er gået i opfyldelse. Nu kom det endelig, og det er jeg rigtig glad for, sagde Signe Bruun, hvorefter hun fortalte, hvad det betyder for hende at have scoret på A-landsholdet.

- Det er selvfølgelig fedt. Det er altid dejligt at score. Man kan sige, at det er et lidt heldigt mål, men sådan er det. Jeg er bare glad for, at vi fik sejren med hjem og de tre point. Det er det vigtigste.

Tiltro fra træneren

På trods af sin unge alder havde den midlertidige landstræner, Søren Randa-Boldt, tillid til Signe Bruun.

Og det var der grund til, for hun har vist sig frem på diverse U-landshold, hvor hun samlet har spillet 41 kampe og lavet 23 mål.

- Signe har lavet et hav af mål på ungdomslandsholdene. Det er lige før, hun er en af topscorerne i DBU's historie. Hun er bare en målscorer, og det viser hun i kampen. Hun har to minutter på banen, hvor hun er tæt på at få en friløber, hvis hun havde haft lidt mere fart, og så er hun bare i feltet, når der dumper en løs chance ned, sagde Søren Randa-Boldt.

Det blev dermed både til debut og debutmål af den unge angriber, men før hun blev skiftet ind, var hun i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet ville nå at komme på banen.

Da landstræneren havde bedt om at få lov til at skifte hende ind, kom bolden nemlig ikke ud af spil.

Men heldigvis for kvindelandsholdet og for Signe Bruun kom bolden altså ud, så hun kunne blive sendt ind.