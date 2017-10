FC Midtjylland henter rutineret amerikansk keeper

Bill Hamid er ny mand hos FC Midtjylland. Foto: NICHOLAS KAMM / Scanpix Denmark

Jesper Hansen får konkurrence i målet i FC Midtjylland, fordi klubben henter den 26-årige amerikaner Bill Hamid i DC United.

Før sæsonen startede, hentede Superliga-klubben FC Midtjylland målmanden Jesper Hansen hos konkurrenterne fra Lyngby BK. Men én ny målmand til sæsonen er ikke nok for den midtjyske klub.

Derfor har de nu offentliggjort, at de henter den amerikanske målmand Bill Hamid fra 1. januar 2018.

- Vi er glade for, at vi kan tilknytte Bill Hamid vores trup i FC Midtjylland. Han er en god målmand med mange gode år foran sig, og vi ser frem til, at han kommer til klubben ved årsskiftet, siger cheftræner Jess Thorup til FC Midtjyllands hjemmeside.

26-årige Hamid er en rutineret herre. Over 200 gange har han repræsenteret Major League Soccer-klubben DC United, der hører til i hovedstaden Washington.

193 centimeters atletisk målmand

FC Midtjylland har hentet målmanden på en fri transfer efter længere tids intens scouting, hvor målmandstræneren Nikolai Pold har haft stort fokus på målmanden.

- Bill Hamid er en meget atletisk målmand, og han har en enorm fysik. Han er hurtig på fødderne og god i feltet. Han fylder meget i feltet på grund af både hans størrelse og fysik, men også grundet hans store vindermentalitet og verbale tilstedeværelse. Så vi glæder os til at se, hvad han kan bidrage med i FC Midtjylland, siger målmandstræner Nikolai Pold.

Bill Hamid bliver nu den fjerde keeper i FC Midtjylland, hvor folden i forvejen tæller Jesper Hansen, Michael Falkesgaard og Oliver Ottesen. Men Hamid kommer formentlig ikke til at kæmpe mod tre andre om spilletiden.

Således melder FC Midtjylland, at Michael Falkesgaard har fået mulighed for at skifte klub.