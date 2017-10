Qatar vil indføre mindsteløn for VM-arbejdere

Qatar vil nu gøre arbejdsforholdene bedre. Foto: MARWAN NAAMANI / Scanpix Denmark

Efter kritik af dårlige arbejdsforhold og løn erklærer Qatar sig klar til hæve betalingen til gæstearbejdere.

Qatar er klar til at indføre mindsteløn for de tusindvis af importerede arbejdere, som er i gang med at bygge stadions og infrastruktur til fodbold-VM i 2022.

Det oplyser Qatars Nyhedsbureau ifølge AFP.

Landet er under anklage for at se stort på menneskerettighederne og tilbyde gæstearbejderne forhold, der er blevet sammenlignet med slaveri.

En mindsteløn vil "opfylde de nødvendige behov for arbejdere til at leve på et passende humanitært niveau", siger ministeren for administrativ udvikling, arbejde og sociale anliggender, Issa Saad al-Jafali al-Nuaimi.

Det står dog ikke klart, hvornår mindstelønnen vil blive indført, eller hvor høj en løn, der er tale om.

Arbejdere, fagforeninger og menneskerettighedsgrupper har længe klaget over, at et stort antal arbejdere ikke får den løn, de var blevet lovet. Og at lønnen ofte ikke bliver udbetalt til tiden.