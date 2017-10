Topholdene gør rent bord i Serie A

Dries Mertens var afgørende for Napoli. Foto: LUCA ZENNARO / Scanpix Denmark

Napoli, Juventus, Lazio og AS Roma fik alle fuld gevinst ud af onsdagens anstrengelser i Serie A.

Onsdag var det topholdenes aften i Italiens bedste fodboldrække.

Således kunne alle de tophold, der var i aktion, sætte tre point ind på kontoen.

Napoli generobrede førstepladsen, som Inter nåede at låne i et døgn. Det gjorde Napoli via en 3-2-sejr ude over Genoa.

Hjemmeholdet bragte sig godt nok foran 1-0 tidligt i kampen, men den farlige belgier Dries Mertens svarede igen med et hattrick. Først scorede han på frispark, og dernæst lavede han to mål fra en spids vinkel.

Juventus slog oprykkerklubben Spal med 4-1 og bevarer dermed tredjepladsen i Serie A. Federico Bernardeschi åbnede målscoringen med en fremragende flugter, mens Paulo Dybala gjorde det til 2-0 på frispark.

Spal fik reduceret, før Gonzalo Higuain tordnede 3-1-målet ind, mens Juan Cuadrado endegyldigt lukkede kampen med 4-1-scoringen.

Lazio har ligesom Juventus 25 point. Rom-klubben vandt med 2-1 ude over Bologna efter en kamp, hvor Lazios anfører, Senad Lulic, både scorede i den rigtige ende og lavede selvmål, inden han blev skiftet ud.

Rivalen AS Roma er fortsat rækkens nummer fem. På hjemmebane vandt klubben med 1-0 over Crotone efter en straffesparksscoring af Diego Perotti.

I tillæg blev det også til sejre for Fiorentina og AC Milan, der indtager syvende- og ottendepladsen i Serie A. Fiorentina vandt hjemme 3-0 over Torino, mens AC Milan tog en lige så overbevisende sejr på 4-1 ude over Chievo.

Dermed blev Sampdoria, der ligger nummer seks, rundens store taber, da holdet tirsdag tabte 2-3 til Inter.

Andreas Cornelius fik 64 minutter på banen i Atalantas 3-0-sejr over Verona, mens landsholdskollega Jens Stryger Larsen fik fuld spilletid og et gult kort, da Udinese vandt 1-0 ude over Sassuolo.