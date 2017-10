Danmarks modstander har udtaget truppen til playoff-kampe

James McClean betegnes som Irlands største profil. Foto: GEOFF CADDICK / Scanpix Denmark

34 spillere er en del af den irske bruttotrup til VM-playoffkampene.

Den irske landstræner, Martin O'Neill, har udtaget bruttotruppen til playoff-kampene mod Danmark.

Og det er en trup uden de store overraskelser, da de største navne som Shane Duffy (Brighton), David Meyler (Hull), James McClean (West Bromwich) og Daryl Murphy (Nottingham Forest) alle er klar.

I forhold til de seneste kampe mod Moldova og Wales er der fundet plads til Matt Doherty fra Wolwerhampton, som har imponeret i denne sæson for Championship-holdet. Også Paul McShane og og Alan Browne er nye tilføjelser i truppen.

TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen gav følgende analyse af det irske landshold, da det stod klart, at de blev Danmarks modstander i de to playoff-kampe.

- De kommer med fysik, men kan Danmark - uden at spille på deres præmisser - spille med musklerne, kan man få taget på dem. Danmark er gode til at spille med bolden, så det er et spørgsmål om at åbne dem op i stedet for at spille for meget duelspil.

- De har noget power og er vant til fysikken i de britiske fodboldrækker. Danmark vil formentlig kunne styre kampene, medmindre de bliver lagt under et fysisk pres.

Here it is...the #IRLMNT squad to face Denmark in FIFA World Cup Play-Off #COYBIG pic.twitter.com/bD0TXEOv3Z — FAIreland ️🇮🇪 (@FAIreland) October 26, 2017

Den danske landstræner, Åge Hareide, har endnu ikke udtaget sin trup til opgørene. Det gør han den 31. oktober klokken 11.

Første opgør spilles i Danmark den 11. november. Returopgøret i Irland spilles tre dage senere. Den samlede vinder af opgørene er klar til VM i Rusland næste sommer.

Irland kan tanke stor selvtillid i ud fra tidligere playoff-kampe. Landet kvalificerede sig til EM i 2012 og EM i 2016 efter at have slået Estland og Bosnien.