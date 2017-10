Danmarks playoffkamp i Parken nærmer sig udsolgt

DBU melder tæt på udsolgt til VM-playoffkampen mod Irland i Parken. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Dansk Boldspil-Union forventer at have omkring 5000 billetter til salg, når det officielle billetsalg til VM-playoffkampen mod Irland begynder.

Efterspørgslen af billetter til Danmarks VM-playoffkamp mod Irland i Parken har været stor, oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) til TV 2 SPORT.

Når dagen er omme, forventer fodboldunionen at have solgt omkring 31.000 billetter i forsalgsrunderne, hvilket efterlader cirka 5000 billetter til det officielle salg, der begynder fredag.

Tallet kan dog være højere eller lavere afhængig af, hvordan salget går i dag, torsdag.

- Vi regner med, at det er 5000 billetter, men det er svært at sige. Det kan også være 6000 eller 3000, siger DBU's pressechef Jacob Wadland til TV 2 SPORT.

DBU har vægtet loyalitet højt

Mandag fik medlemmer af landsholdets fanklub som de første lov til at købe billetter til playoffkampen, hvilket medførte, at DBU oplevede en stigende efterspørgsel på at være medlem af fanklubben.

Onsdag kom turen så til fans, der har købt billet til en eller flere af kampene i VM-kvalifikationen, inden det fredag kl. 10 går løs med det officielle salg.

I hele forløbet har det været vigtigt for DBU at vise loyalitet over for de danske fans, der har støttet landsholdet i Parken, velvidende at det lave billetantal i det offentlige salg kan give utilfredse danskere.

- Vi går ind i det her med åbne øjne. Vi har bevidst haft en strategi om, at vi vil belønne de fans, som har set vores kampe tidligere, siger Jacob Wadland og fortsætter:

- Det kan risikere at afstedkomme, at der er nogen, som ikke kan få billetter, men vi har valgt at have fokus på at sikre, at de fans, der i forvejen har investeret i at støtte landsholdet, også er dem, der kan støtte i kampene med allerstørst efterspørgsel.

Mange danske fans tager til Irland

DBU's pressechef oplyser videre, at der også har været stor dansk interesse for playoffkampen i Dublin. Foreløbig har 2000 danske fans købt billet, hvorfor der kun er 500 billetter tilbage.

Fredag den 20. oktober oplyste det irske fodboldforbund, FA Ireland, at kampen på Aviva Stadium er udsolgt. Dermed kan de to hold se frem til at spille for mere end 51.000 tilskuere i den irske hovedstad.

Den første VM-playoffkamp mellem Danmark og Irland spilles lørdag den 11. november med returkamp i Irland tirsdag den 14. november.