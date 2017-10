Morten Olsen tilbudt europæisk landstrænerjob

Det rigtige tilbud var ikke fra Ungarn, men den danske trænerlegende holder fortsat en dør på klem. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Morten Olsen er stadig en interessant træner, det viser et nyligt tilbud om et landstrænerjob, selvom det blev et nej tak.

Siden Morten Olsen i november 2015 trak sig fra landstrænerposten i Danmark, har han holdt sig til livet som trænerpensionist.

Og der forbliver han i hvert fald noget tid endnu på trods af en nylig henvendelse fra Ungarns fodboldforbund.

Over for bold.dk bekræfter Morten Olsen, at han har snakket med Det Ungarske Fodboldforbund, men at det blev et nej fra hans side.

- Der har været en henvendelse, men jeg har sagt nej tak, fortæller 68-årige Morten Olsen.

Ungarn mangler en landstræner, efter at Bernd Storck stoppede i kølvandet på en skuffende VM-kvalifikation.

Olsen har tidligere luftet, at det formentlig var slut med trænergerningen, men at han måske kunne lokkes ud af pensionistlivet, hvis det rigtige tilbud kom.

- Min alder taget i betragtning er det nok slut. Men der er en parentes. Hvis der kommer et tilbud, hvor jeg tænker: "Hvor kom den fra?", vil jeg ikke lukke døren helt.

- Det er altid smigrende at få tilbud, men denne gang blev det altså kort og godt et nej tak, siger Olsen til bold.dk.

Morten Olsen nåede at stå i spidsen for det danske landshold fra 2000 til 2015, hvor han i 2002, 2004, 2010 og 2012 kvalificerede Danmark til slutrunder.