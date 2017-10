Poulsen og Leipzig taber pokaldrama til Bayern München

Bayern-spillerne kunne juble efter de 10 straffespark. Foto: MICHAELA REHLE / Scanpix Denmark

Der måtte straffesparkskonkurrence til, før Bayern München vandt over RB Leipzig i pokalturneringen.

Yussuf Poulsen og RB Leipzig var onsdag aften meget tæt på at sende FC Bayern München ud af den tyske pokalturnering i anden runde.

På hjemmebane tabte RB Leipzig til sidst dog 5-6 efter straffesparkskonkurrence til de tyske mestre.

Angriberen Timo Werner, der afløste Yussuf Poulsen i anden halvleg, blev skurken, da han brændte hjemmeholdets sidste forsøg.

Den ordinære kamp sluttede 1-1, efter at Yussuf Poulsen undervejs havde fremtvunget et straffespark til RB Leipzig. Der blev ikke scoret i den forlængede spilletid, hvorefter kampen skulle afgøres på straffespark.

Yussuf Poulsen var med i startopstillingen til kampen mellem sidste sæsons nummer et og to i Bundesligaen. Første halvleg blev spillet i et højt tempo, og værterne havde fine muligheder.

Både Emil Forsberg og Jean-Kévin Augustin måtte imidlertid se Bayern-målmand Sven Ulreich parere deres afslutninger.

Ti minutter før pausen var der forvirring, da Bayern Münchens Arturo Vidal fældede Emil Forsberg lige omkring straffesparksfeltet. Dommeren endte med at tildele Leipzig et frispark.

Efter den målløse første halvleg kom der gang i målscoringen i anden halvleg, hvor hjemmeholdet blev reduceret til ti mand.

Cirka ti minutter inde i halvlegen røg Naby Keita ud med sit andet gule kort, da han hev Bayern-angriberen Robert Lewandowski i trøjen.

Midt i halvlegen kom RB Leipzig alligevel foran, og Yussuf Poulsen var kraftigt involveret. Danskeren driblede i venstre side, og han blev derefter fældet af Bayerns Jérôme Boateng i straffesparksfeltet. Emil Forsberg udnyttede straffesparket og bragte Leipzig på 1-0.

Føringen holdt dog kun i få minutter, hvorefter Bayern Münchens Thiago Alcantara udlignede til 1-1 på hovedstød.

Cirka ti minutter før udløbet af den ordinære spilletid blev Yussuf Poulsen udskiftet med Timo Werner.

Den forlængede spilletid var i store faser ren overlevelse for hjemmeholdet, men Leipzig havde faktisk nogle muligheder, inden det endte med en afgørelse på straffespark.

Her blev der scoret på de ni første forsøg, hvorefter Sven Ulreich blev helten for Bayern ved at parere Timo Werners forsøg.

Thomas Delaney spillede de første 82 minutter for Werder Bremen, da den nordtyske klub hentede sin blot anden sejr i sæsonen og kom videre i pokalturneringen. Det skete med en 1-0-sejr hjemme over Hoffenheim.

Werder Bremen har kun vundet i pokalturneringen, mens det i Bundesligaen hidtil kun er blevet til fem point i ni kampe, hvilket har resulteret i en placering som næstsidst.

Tidligere onsdag fik Bundesligaens bundprop, FC Köln, en tiltrængt opmuntring i en foreløbig ligeledes svær sæson.

Frederik Sørensens klub hentede også sin blot anden sejr i sæsonen, da det blev til en 3-1-sejr ude over Hertha Berlin.

Den danske forsvarsspiller var med i hele kampen for Köln, der stadig har sin første sejr i Bundesligaen til gode, og som altså kun har vundet i pokalturneringen. Köln har kun to point i den tyske liga.