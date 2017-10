Tidligere fodboldchef får første fængselsstraf i FIFA-skandale

63-årige Hector Trujillo på vej væk fra retsbygningen i New York City. Foto: DON EMMERT / Scanpix Denmark

Eksgeneralsekretær i Guatemalas fodboldforbund Hector Trujillo begynder i november otte måneders afsoning.

For første gang siden uroen i det internationale fodboldforbund (FIFA) brød ud i maj 2015 med en række anholdelser, er der faldet en fængselsdom i skandalesagen.

Tidligere generalsekretær i Guatemalas fodboldforbund Hector Trujillo er blevet idømt otte måneders fængsel ved retten i New York. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I juni erkendte han sig skyldig i to tilfælde af bedrageri i forbindelse med den store korruptionsskandale, og onsdag faldt dommen.

Han er dømt for i ledtog med flere andre fra Guatemalas fodboldforbund at have modtaget store pengebeløb i forbindelse med salget af tv-rettigheder til landsholdets VM-kvalifikationskampe.

Trujillo tog sammen med de andre gerningsmænd imod et beløb svarende til 2,5 millioner kroner fra et marketingfirma i Miami, der til gengæld fik rettigheder til Guatemalas kvalifikationskampe til VM i 2018 og 2022.

Hector Trujillo begynder afsoningen af sin dom 20. november. Han var generalsekretær fra 2009 til 2015.

Dommer viste ingen nåde

Dommer Pamela Chen købte ved afsigelsen af dommen ikke, at Trujillo angrer sin handling dybt.

- Dette er alvorlige forbrydelser. Jeg tror, at hr. Trujillo angrer som følge af sin nye situation. Jeg er ikke sikker på, at han angrer sine handlinger mod andre mennesker, sagde dommeren ved domsafsigelsen.

Hector Trujillo forrådte den tillid, som andre mennesker har vist ham, mener Chen.

- De forventede, at du ville udføre dit job med ære og i god tro. Og du har ødelagt folks følelser omkring fodbold, siger dommeren.

Dommeren mener, at Hector Trujillo rent faktisk har ødelagt befolkningens følelser for fodbold.

- På nogle måder har han ødelagt sit land. Fodbold er nationens kærlighed. Han har ødelagt sit lands stolthed, siger dommeren om Trujillo.

Guatemala har aldrig kvalificeret sig til en VM-slutrunde.