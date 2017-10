DBU melder udsolgt til playoffkamp mod Irland

Christian Eriksen kan juble over, at han sammen med det danske landshold kommer til at spille for et udsolgt stadion. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Det er nu tredje gang i træk, at det danske landshold skal spille for fulde huse i Parken. Det meddeler DBU på Twitter.

Først var det Polen, derefter Rumænien og nu kommer det også til at gælde mod Irland.

De danske landsholdsspillere kan se frem til stor opbakning, når de den 11. november skal spille den første VM-playoffkamp mod Irland.

De danske spillere kan se frem til et udsolgt Telia Parken, når Danmark om to uger møder Irland i første VM playoff #tak #ForDanmark🇩🇰 pic.twitter.com/HloKQOU2uH — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) October 27, 2017

Dansk Boldspil-Union (DBU) skriver på Twitter, at kampen mod Irland er udsolgt. Dermed kommer der til at være cirka 36.000 tilskuere på plads, hvor omkring de 2200 kommer til at være irske.

Med den udsolgte melding laver landsholdet og tilskuerne et hattrick, da det er tredje kamp i Parken i streg, at der er udsolgt.

Mandag fik medlemmer af landsholdets fanklub som de første lov til at købe billetter til playoffkampen, hvilket medførte, at DBU oplevede en stigende efterspørgsel på at være medlem af fanklubben.

Onsdag kom turen så til fans, der har købt billet til en eller flere af kampene i VM-kvalifikationen, inden det fredag klokken 10 gik løs med det officielle salg.

Her var der omkring 5.000 billetter til salg, og der skulle gå lidt under to timer, før de var solgt.

Landsholdets kamp den 11. november sparkes i gang klokken 20:45, og dørene åbner to timer før.