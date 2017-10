DBU vil smide kvindefodbolden ud af bestyrelsen

Den nye sammensætning af DBU's bestyrelse skal besluttes på repræsentantskabsmødet 3. marts 2018. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Kvindefodbolden er i fare for at miste sin plads i DBU's bestyrelse, advarer DBU-medlem Mette Bach Kjær.

Mens dønningerne fra konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og kvindelandsholdet endnu ikke har lagt sig, risikerer kvindefodbolden at miste indflydelse i DBU.

DBU-bestyrelsens formandskab vil ifølge Kvindedivisionsforeningen (KDF) fratage den nuværende ene kvindelige plads i en ny bestyrelse i DBU, hvor der skal være plads til ni medlemmer i stedet for 16.

- Det er højest overraskende og uforståeligt, at formand Jesper Møller og co. nu foreslår, at Kvindedivisionsforeningen (KDF) ikke længere skal være repræsenteret i DBU's politiske topledelse.

- Det står i skærende kontrast til den fremgang, som kvindefodbolden oplever i Danmark og internationalt.

- Og forslaget strider også mod de klare anbefalinger, som DBU's egen politiske kommission og kvindekommissionen har fremlagt, siger Mette Bach Kjær til KDF's hjemmeside.

KDF har fremsat et alternativt forslag til sammensætningen af DBU's bestyrelse med syv medlemmer.

I det forslag skal et enkelt DBU-medlem udpeges af Kvindedivisionsforeningen, der repræsenterer 23 klubber.

- Når både den politiske kommission og kvindekommissionen kommer med klare anbefalinger om styrkelse af kvindefodbolden i DBU, bør bestyrelsen da tage deres råd seriøst.

- Hvorfor nedsætter man ellers kommissioner med kompetente og erfarne eksterne medlemmer? spørger Mette Bach Kjær.

Den nye sammensætning af DBU's bestyrelse skal besluttes på repræsentantskabsmødet 3. marts 2018.

Men allerede på tirsdag i Brøndby samt torsdag i Tilst er de 146 medlemmer af repræsentantskabet indkaldt til høringsmøder om de forskellige forslag.