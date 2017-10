FC Barcelona-træner afviser at snakke om politisk krise

FC Barcelonas catalanske midtstopper Gerard Piqué har åbent forsvaret Cataloniens ret til løsrivelse fra Spanien. Foto: ALEJANDRO GARCIA / Scanpix Denmark

Den politiske krise preller udadtil af på FC Barcelona-træner Ernesto Valverde, der vil fokusere på fodbold.

Den forfatningsstridige afstemning om selvstændighed i Catalonien har kastet Spanien ud i en krisesituation.

Det er FC Barcelonas træner udmærket klar over, men Ernesto Valverde ønsker ikke at kommentere den politiske situation i landet.

- Alle har deres ansvar. Jeg er træner i Barcelona, og jeg forsøger at få mit hold til at vinde. Jeg er kun fokuseret på at vinde kampen, siger Valverde fredag ifølge AFP.

Barcelona møder lørdag aften Athletic Bilbao på udebane i Primera Division, og Valverde blev nærmest bombarderet med spørgsmål om situationen i Spanien, da han holdt sit pressemøde før kampen fredag.

- Det er ikke op til mig at drage konklusioner, men som alle andre, så har jeg også min mening om sagen.

- Jeg ønsker udelukkende at fokusere på det sportslige.

- Der er ikke sket noget endnu, og foreløbigt taler vi om antagelser (i forhold til krisen, red.). Det er okay at drage konklusioner, men lad os tale om realiteterne.

- Realiteten er, at vi i morgen har en fodboldkamp, som vi vil forsøge at vinde, siger Ernesto Valverde.

Krisen i Spanien tog til fredag, da Cataloniens parlament vedtog at erklære regionen uafhængig af Spanien.

Det førte til, at Spaniens senat vedtog at give landets regering beføjelser til at indføre direkte styre i Catalonien, hvilket skete ved at aktivere paragraf 155 i den spanske forfatning.

Dermed får den spanske premierminister, Mariano Rajoy, mulighed for at regere Catalonien fra Madrid.