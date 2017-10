Sådan vil DBU forhindre endnu et kaos foran Parken

DBU tror på, at alle de danske fans er klar sammen med Christian Eriksen til at synge nationalmelodien denne gang. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Dansk Boldspil-Union (DBU) har lavet en række tiltag, som skal forhindre irske fans i at købe billetter til de danske afsnit i Parken.

Der var mange tomme sæder, da den danske nationalmelodi bragede ud i højttalerne i Parken i forbindelse med Danmarks møde med Polen i VM-kvalifikationen i begyndelsen af september.

Årsagen var, at sikkerheden var blevet øget ved indgangene til stadionet, og det skabte lange køer. Flere tusinde polske fans havde nemlig købt billetter til de danske afsnit, og da dette ikke er tilladt ifølge UEFA's regler, måtte der tages ekstra sikkerhedsforanstaltninger i brug.

DBU's kommunikationschef Jakob Høyer forklarer til TV 2 SPORT, at unionen nu har lavet en række tiltag, som skal sikre, at det samme ikke sker inden playoffkampen mod Irland i Parken den 11. november. Udeholdets fans må ikke komme ind på de danske afsnit, og det er sikret på flere måder.

DBU har sat en begrænsning på, hvor mange billetter man kan købe. Man kan kun købe én billet til sig selv og tre til 'vennerne'

Man kan kun gennemføre ét billetkøb pr- e-mailadresse

Man kan kun købe billet til hjemmeholdets afsnit, hvis man har dansk mobilnummer. Man får en kode tilsendt, hvilket er en metode, man kender fra mange andre typer køb som ekstra sikkerhed

DBU har spærret for køb med irske kreditkort og irske IP-adresser til danske afsnit

Dørene bliver åbnet to timer før kampstart, og der bliver lavet større sluser, så der kan komme en mere rolig afvikling af kontrollen ind til Parken

Det er sådan med de fleste systemer, at hvis man vil snyde, så kan man også Jakob Høyer, kommunikationschef hos DBU

Opdeling af afsnit er vigtig

Kommunikationschefen forklarer, at der selvfølgelig også er plads til de irske fans på trods af de nye tiltag. Der kommer et afsnit til udeholdet, hvor der er plads til omkring 1.900 irske fans. Derudover har de også fået mulighed for at købe 300-350 VIP-billetter. Der forventes at komme mellem 2.200 og 2.300 irske fans i alt.

Den vigtige opdeling af hjemme- og udeafsnit handler først og fremmest om sikkerhed.

- Danske fans skal ikke pludselig stå i en stor gruppe af irske fans, men de skal heller ikke stå omgivet af 200 danske fans. Der kan opstå alle mulige sammenstød der, forklarer Jakob Høyer.

Jakob Høyer udelukker dog ikke, at de danske afsnit bliver fuldstændig uden irske fans.

- Der kan godt være nogle irere, som enten er bosiddende i Danmark og har dansk mobilnummer, eller har gode venner i Danmark. Men vi skriver også på billetsalgets side, at det er for fans, som holder med det danske hold.

- Vi er ret sikre på, at vi får en langt mere rolig afvikling end til Polen-kampen, men vi kan ikke garantere, at der ikke er en eller to irske fans, der har sneget sig ind. Det er sådan med de fleste systemer, at hvis man vil snyde, så kan man også, fortæller Høyer og henviser til en situation i forbindelse med Polen-kampen.

- Vi oplevede mod Polen, at der var nogle, som købte en dansk landsholdstrøje i landsholdszonen og malede sig i ansigtet. Da de så kom ind på stadion, smed de trøjerne i et hjørne. Hvis der er nogle, som snyder så grundigt, kan det godt være svært at forhindre.

Landsholdets udsolgte kamp den 11. november sparkes i gang klokken 20.45, og kampen i Irland tirsdagen efter begynder på samme tidspunkt.