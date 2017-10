Ståle Solbakken lufter sine overvejelser om FCK-exit

Ståle Solbakken i forbindelse med FCK's storsejr over AGF søndag den 22. oktober 2017. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

FCK-træner Ståle Solbakken har ikke lagt planer for sit virke i klubben mange år frem.

Efter en svær sæsonstart præget af mange spillersalg og skader er Ståle Solbakken ved at få genrejst sit FC København-mandskab - senest med en 4-0-sejr over AGF.

FCK-træneren har de to seneste sæsoner ført holdet til The Double (DM-guld og pokaltitel, red.) i Danmark, men det kan godt være, at Solbakken ikke kommer til at hente mange flere trofæer til klubben.

Over for det norske nyhedsbureau NTB fortæller Solbakken, at han lige nu har fokus på at få holdet tilbage på topniveau, men at han også overvejer, om andre måske skal tage over inden alt for længe.

- Jeg vil gerne have genrejst holdet. Så må vi se. Det kan godt ske, at andre skal tage over. Om det bliver om ét, to eller fire år, det ved jeg ikke, lyder det fra Solbakken.

Nordmanden var også træner i klubben fra 2006 til 2011, hvorefter han uden succes stod i spidsen for først FC Köln og siden Wolverhampton.

I 2013 returnerede han til cheftrænerposten i FCK, som han har ført til hele syv DM-titler og fire pokaltitler i sine to perioder i klubben.

Derudover har fire gange kvalificeret klubben til Champions Leagues gruppespil.

I denne sæson har den træge start givet FCK et efterslæb på syv point i forhold til Alka Superligaens førerhold, FC Midtjylland, og en stor del af det skyldes ifølge Solbakken de mange spillersalg og skader.

Og også næste sommer vil flere profiler forlade truppen.

- Til sommer får vi en ny åreladning. Der forsvinder tre-fire spillere. Vi peaker de gange, vi kan holde fast i de samme spillere i to år, forklarer Ståle Solbakken.