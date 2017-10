Bendtner overvejede at stoppe karrieren

Nicklas Bendtner har fundet roen og fodboldglæden efter skiftet til Rosenborg. Søndag kan et mesterskab sætte prikken over i'et.

Der gik et stort chok igennem fodboldverdenen, da norske Rosenborg den 6. september annoncerede, at de havde hentet danske Nicklas Bendtner til klubben.

Skiftet gik igennem efter en frustrerende tid, hvor danskeren havde svært ved at kæmpe sig til spilletid i de klubber, han spillede i årene inden. Bendtner blev professionel i Arsenal, men efterfølgende har klubberne både heddet Juventus, Wolfsburg og Nottingham Forrest.

Nu er han imidlertid landet i Rosenborg, hvor han har fundet ro og fodfæste. Og det har været et vigtigt skridt på vejen til at få karrieren på ret køl igen.

- Det handlede om at komme hen et sted, hvor jeg kunne få fodboldglæden tilbage igen. Jeg lyttede til en masse mennesker omkring skiftet, og det viste sig at være det rigtige. Hvis man ser på Rosenborgs historie, så har de gjort det godt med mange spillere, og de havde samtidig nogle bekendte ansigter her, som jeg havde spillet med før, som kunne fortælle mig, hvordan tingene foregik, siger Nicklas Bendtner, da TV 2 SPORT møder ham i Norge.

- Inden jeg skiftede til Rosenborg, var jeg ikke engang sikker på, at jeg ville blive ved med at spille fodbold. Det at komme her og finde noget, som har været så langt væk fra mig i lang tid, har betydet mere end lige som så.

Han har været sulten og har inspireret både i omklædningsrummet og på banen Stig Inge Bjørnebye, Rosenborgs sportschef

Den danske angriber fortæller, at han var kommet til et sted i sin karriere, hvor han følte, at der skulle ske noget nyt. Han ville skifte til en klub, hvor han kunne spille noget fodbold og udvikle sig som menneske og som person.

- Siden jeg forlod Wolfsburg, har der været rimelig meget ro på, men det handlede mere om en anderledes indstilling til fodboldlivet og livet generelt, som har været udfaldet. For mig har det været dejligt at komme hertil. Det var det helt rigtige at gøre, da jeg tog beslutningen, siger danskeren.

Bendtners beslutningen har betydet, at Rosenborg har fået en international erfaren spiller på holdet. Danskeren har været med til at sikre, at det norske hold fører Eliteserien lige nu med 10 point. Det betyder, at de i søndagens kamp mod Stabæk kan sikre sig mesterskabet. De 25. i klubbens historie.

Foruden præstationerne på banen har danskeren også været med til at forbedre det norske hold i kulissen. Det fortæller Rosenborgs sportschef.

- Vi arbejder med et kollektiv, hvor alle skal tage hver sit ansvar. Jeg tror, at Niklas er inspireret at hele konceptet. Det tager tid for spillere at komme ind på holdet, men han tog ansvaret på sig tidligt. Han har vist, at han ville være her, og han så en mulighed for at komme til Rosenborg for at få fat på tingene igen.

- Han har lavet en fantastisk stykke arbejde. Han har været sulten og har inspireret både i omklædningsrummet og på banen, siger Stig Inge Bjørnebye, Rosenborgs sportschef.

Han har nok fundet lidt af den ro, der hviler i Rosenborg og over vores gruppe Mike Jensen om Nicklas Bendtner

Cheftræner Kåre Ingebrigtsen fortæller, at den danske angriber havde det lidt svært i starten, men efterhånden, som sæsonen er skredet frem, er han kommet efter det og er blevet en vigtig spiller på holdet. Faktisk er han sammen med Mike Jensen nogle af de bedste spillere i den norske række.

- Niklas er kommet og er blevet mere og mere betydningsfuld. Vi vidste, at Niklas skulle bruge lidt tid på at komme i form. Hvis du ser på spillerne i hele Eliteserien, så er Mike og Niklas nogle af de to bedste.

Nicklas Bendtner blev den 6. marts præsenteret i Rosenborg. Foto: Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark

- De er begge to ledere. Niklas har stor international erfaring, og vi snakkede tidligt med ham om, at han skulle være en leder. Det har Niklas bragt til holdet fra dag et. Det vigtigste for dem er, at de har fået plads i Rosenborg. De har fået lov til at være dem selv, siger den 51-årige cheftræner.

Nicklas Bendtner har lidt et blakket ry i fodboldverdenen, hvor det er ting uden for banen, som har fået lov til at spille en rolle. Rosenborgs sportschef fortæller, at de ikke havde nogle betænkeligheder ved at hente danskeren til klubben - faktisk var det nærmest lige omvendt.

- Vi tror på ham, og vi kan lide den person, han er. Vi har egentlig bare sørget for, at han kan få lov til at blomstre, træne godt og arbejde hårdt. Jeg har mest lyst til at sige, at vi ikke har gjort noget som helst, vi har bare haft tro på ham, siger Stig Inge Bjørnebye.

- Han har indfundet sig på en fantastisk fin måde. Jeg synes, at han har været ydmyg, når det handler om hårdt arbejde. For os har han været eksemplarisk, og det viser han også med præstationerne ude på banen. Holdet skal tilpasse sig ham og omvendt.

Nicklas Bendter, Jacob Rasmussen og Mike Jensen tilbringer meget tid sammen i naturen omkring Trondheim. Foto: TV 2 SPORT

Foruden Mike Jensen spiller Nicklas Bendtner også sammen med det 20-årige danske talent Jacob Rasmussen i Rosenborg. Dermed er de en lille dansker-trio, som har kunnet finde støtte i hinanden.

Mike Jensen har spillet i Trondheim-klubben i lidt over fire år og er den med flest norske spilleminutter af de tre. Han brugte afstikkeren til Norge til at finde ro i karrieren, og han tror nu, at Bendtner i gang med det samme.

- Niklas er ved at få held med det samme, som jeg havde. Jeg tror, at Niklas er sådan en type, som kan fungere i forskellige miljøer. Han er ekstremt åben, en meget social fyr og god mod sine venner. Jeg tror, at det er ligemeget, hvilke gruppe han kommer ind i, så skal han nok fungere. Han skal nok finde en måde at have det sjovt og hyggeligt på, siger midtbanespilleren.

Der er rigtig mange, som har meninger om, hvad der er rigtig og forkert i forhold til mig. Det kan jeg ikke forholde mig til Nicklas Bendtner

- Det er en af de ting, som jeg godt vidste, han havde i sig. Han er en utrolig sød fyr og giver meget af sig selv, når han kommer ind i en gruppe. Han tager både ansvar på banen og socialt. Han har nok fundet lidt af den ro, der hviler i Rosenborg og over vores gruppe.

Bendtner fortæller, at han har fået en del kommentarer omkring sit skifte til Rosenborg, men som danskeren tidligere har oplevet, så er der mange, som vil gøre sig klog på hans karriere.

- Der er rigtig mange folk, der har meninger. Det vil der altid være. Der er rigtig mange, som har meninger om, hvad der er rigtig og forkert i forhold til mig. Det kan jeg ikke forholde mig til. Det er rigtig mange, som snakker, fortæller den 29-årige angriber.

Den danske angriber havde ikke lige regnet med, at karrieren ville ende i Norge på et tidspunkt. Men søndag har han muligheden for at vinde et norsk mesterskab, og det glæder han sig over.

- Jeg havde ikke regnet med en norsk titel, hvis du spurgte mig for et år siden, men nu er jeg glad for det. Nu kommer det hen og bliver til noget, som måske har en større betydning end bare pokalen. Det tager jeg med, fortæller Nicklas Bendtner.

- Da jeg skrev under med Rosenborg, var det da også klart en målsætning at vinde mesterskabet, så det er kun positiv, hvis vi tager titlen søndag.

