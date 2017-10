Fifa blander sig uden om konflikt på Vestbredden

Fifa-præsident Gianni Infantino mener, at forbundet er nødt til at bevare sin neutralitet i forhold til politik. Foto: DIBYANGSHU SARKAR / Scanpix Denmark

Det Palæstinensiske Fodboldforbund har klaget til Fifa over israelske fodboldhold på Vestbredden.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vil ikke blande sig i en strid mellem Israel og palæstinensere, der handler om fodbold på Vestbredden, skriver nyhedsbureauet AFP.

Fifa vil ikke blande sig i striden, da forbundet "er nødt til at bevare sin neutralitet i forhold til politik", fortæller præsidenten for forbundet, Gianni Infantino på en pressekonference.

- Det er problemer, der har været der i 10.000 år, og som endnu ikke er blevet løst, og fodbolden kommer heller ikke til at løse dem, er jeg bange for, siger han.

Han mener desuden, at hvis Fifa blander sig, så kan det have en eskalerende effekt på stridighederne mellem palæstinensere og israelere.

Striden handler blandt andet om seks hold, der spiller i den bedste israelske række, men som holder til på Vestbredden, der er et israelsk besat område, som palæstinenserne gør krav på.

Det Palæstinensiske Fodboldforbund (PFA) mener derfor, at Israel har brudt Fifas regler, der handler om, at et medlemslands fodboldhold ikke kan spille kampe på et andet forbunds territorie uden at have fået lov.

Israel har hele tiden ment, at Fifa ikke skal blande sig, da der ikke er en officiel geografisk inddeling af Palæstina og derfor heller ikke nogen grænser.

I 2015 udpegede Fifa en kommission, der skulle kigge nærmere på de palæstinensiske anklager.

PFA har også henvendt sig til Den Internationale Sportsdomstol (CAS) for at få denne til at kigge på sagen, og det forventes, at CAS kommer med en afgørelse i januar.

Infantino fortæller desuden, at Fifa vil rette sig efter CAS' afgørelse. Forbundet kan ende med at tvinge Fifa til at afholde en afstemning på sin næste kongres vedrørende konflikten.