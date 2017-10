Hazard sikrer Chelsea kneben pligtsejr mod bundhold

Eden Hazard scorede kampens eneste mål. Foto: GLYN KIRK / Scanpix Denmark

Chelsea havde problemer med at score, men Eden Hazard sørgede for forløsningen ude mod Bournemouth.

Efter en noget vaklende start på sæsonen blev mesterholdet Chelsea i lørdagens sene Premier League-kamp noteret for den anden ligasejr i træk, da holdet kunne rejse hjem fra Bournemouth med en sejr på 1-0.

Dermed fortrænger Chelsea London-rivalen Arsenal fra fjerdepladsen i kraft af bedre målscore. Begge klubber har 19 point for ti kampe, hvilket er ni færre end førerholdet, Manchester City.

For Bournemouth-manager Eddie Howe fortsætter trængslerne i bunden af rækken. Hans mandskab ligger næstsidst efter blot at have samlet syv point.

Chelsea, der havde Andreas Christensen på bænken i hele kampen, havde overtaget igennem første halvleg og kom da også til rigeligt med store scoringstilbud. Særligt ved spanieren Alvaro Morata.

Efter 24 minutter førte et elendigt udspark fra Bournemouth-målmand Asmir Begovic til, at Morata kom på skudhold i fri position, men spanieren sparkede snert forbi stolpen.

Ti minutter senere gjorde Morata det meste rigtigt, da han modtog bolden med ryggen til mål i straffesparksfeltets bue og afdriblede en modstander og afsluttede. Men denne gang stod Begovic i vejen for scoring.

Da Morata endelig fik bolden i nettet, vurderede dommerne, at han havde befundet sig i offsideposition, og dermed måtte udeholdet gå uforløst til pause.

Forløsningen skulle London-holdet ikke vente længe på efter pausen, hvor Morata tog revanche i oplæggerens rolle.

Fra midten af banen sendte spanieren Eden Hazard i dybden. Belgieren tog bolden til sig og fra en lidt spids vinkel i feltet hamrede han bolden i mål ved nærmeste stolpe til 1-0 efter seks minutter.

Det var Hazards første sæsonmål, og han spillede generelt en fornem kamp som offensiv kreatør.

Med målet dæmpedes Chelseas angrebslyst. Hjemmeholdet fik mere tid med bolden, men skabte aldrig store muligheder for at udligne.