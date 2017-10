Liverpool slår Huddersfield trods dansk strafferedning

Jonas Lössl tog et straffespark, men kunne ikke forhindre, at Huddersfield tabte til Liverpool. Foto: CRAIG BROUGH / Scanpix Denmark

Jonas Lössl og Mathias "Zanka" Jørgensen fik en øretæve på Anfield, selv om Lössl parerede et straffespark.

Jonas Lössl kunne være blevet den store helt, da fodboldklubben Huddersfield lørdag spillede ude mod Liverpool i Premier League.

Men trods et reddet straffespark af den danske målmand måtte Huddersfield se Liverpool vinde klart med 3-0 på Anfield.

Dermed fik Liverpool-manager Jürgen Klopp en kærkommen sejr efter tre ligakampe i træk uden fuldt udbytte.

Fire minutter før pausen blev Liverpool tildelt et straffespark.

Jonas Lössl fik imidlertid pareret Mohamed Salahs ikke synderligt velplacerede skud fra 11 meter, og returbolden sendte Jordan Henderson på stolpen.

Huddersfield-spillerne kunne med 0-0 gå tilfredse til pausen, men holdet havde det svært fra begyndelsen af anden halvleg.

Liverpool-målene kom

Fem minutter efter pausen kom Liverpool foran på noget af en tilfældighed.

Huddersfields anfører, Tom Smith, forsøgte at heade en fremlægning væk, men han endte med at heade bolden hen til Liverpools fremstormende Daniel Sturridge.

Angriberen løftede bolden over Jonas Lössl til 1-0.

Efter 57 minutter kunne Liverpools Roberto Firmino have afsluttet i fri position, men brasilianeren valgte i stedet at sende bolden ind mod en holdkammerat.

Huddersfields anden dansker i kampen, Mathias "Zanka" Jørgensen, kom imidlertid imellem og fik afværget.

Det hjalp dog ikke stort, for på det efterfølgende hjørnespark tog Roberto Firmino revanche ved at heade bolden i mål til 2-0.

Huddersfield er ikke kendt for at lave mange mål, og gæsterne havde da også svært ved at komme tilbage i kampen.

I stedet kom Liverpool på 3-0 et kvarter før tid. Hollandske Georginio Wijnaldum drev gæk med Huddersfield-defensiven og bankede bolden højt op i nettaget til slutresultatet.

Med sejren har Liverpool 16 point for ti kampe i Premier League.

Huddersfield har 12 point.

Sejre til City og Arsenal

I toppen fik Manchester City atter genskabt forspringet på fem point.

Det skete med en 3-2-sejr ude over West Bromwich, så Manchester City har 28 point.

Det er fem point flere end Manchester United, der tidligere lørdag vandt 1-0 hjemme over Tottenham, der har 20 point på tredjepladsen.

Arsenal er nummer fire med 19 point efter en 2-1-sejr hjemme over Swansea.

I bunden fik Crystal Palace point for blot anden gang i sæsonen.

En sen udligning til 2-2 af Wilfried Zaha gav klubben 2-2 hjemme mod West Ham.

Crystal Palace er fortsat sidst med fire point.