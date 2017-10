Her er Patrick Mtiliga og Martin Spelmann i nærkamp. På et andet tidspunkt i fredagskampen stoppede Mtiliga en Spelmann-afslutning med hænderne. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Et tydeligt straffespark blev aldrig dømt til AGF fredag aften. Til gengæld blev episoden vist gentagende gange på storskærm.

Et straffespark, der aldrig blev dømt, har efterhånden fået mere opmærksomhed end FC Nordsjællands 4-1-sejr over AGF fredag aften.

Ved stillingen 1-3 tog FCN-forsvareren Patrick Mtiliga begge sine hænder i brug for at stoppe en afslutning fra Martin Spelmann, men dommeren fløjtede aldrig for straffespark.

- Det er håbløst, at man sådan lader dommeren i stikken Kasper Hjulmand, træner i FC Nordsjælland

Hvad dommeren ikke så i kampen, fik han og tilskuerne i Aarhus til gengæld rig mulighed for at se efterfølgende på storskærm. Igen og igen og igen og igen. Og det er en fejl, mener TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Få nu sat nogle regler op for gentagelser på storskærme – det show er ikke okay på stadion, indleder Lorentzen.

- Det hjælper ikke noget, at man viser tilskuerne det igen. De er alligevel taget på stadion for at se kampen live – ellers må de tage deres telefoner frem, hvis de skal fange noget, som de ikke fik med. Det sætter også nogle frustrationer i gang hos de spillere, som føler sig snydt.

- Der er ingen tvivl om, at der var straffespark og udvisning til Mtiliga. Det kan slet ikke diskuteres. Men det er ikke okay, at det skal vises op til flere gange på en storskærm.

FCN-træner: Håbløst

Samme opfattelse har Kasper Lorentzens tidligere træner i FC Nordsjælland, Kasper Hjulmand.

- Det er helt vanvittigt med de tv-billeder på storskærmen. Det er jo faktisk sådan, at hjemmeholdet kan bestemme, hvad der skal vises, og man har folk ansat til at redigere i det, siger Hjulmand til Ritzau og uddyber:

- Jeg kender ikke noget sted i verden, hvor det er sådan her. Det må være sådan, at enten viser man det hele, eller også viser man ikke noget.

- Det er håbløst, at man sådan lader dommeren i stikken for at få gejlet stadion op med fuld redigeringsret. Det er ikke i orden, siger Hjulmand.

Skal vi se, at meget går mod AGF?

Kasper Lorentzen er dog ikke enig med Hjulmand i, at man skal vise enten alting eller ingenting. Lorentzen mener, at der slet ikke bør vises langsomme gengivelser på stadion.

- Det kan sagtens ligne at AGF, via visninger på storskærmene, har prøvet at fortælle tilskuere og dommerne, at de bliver bortdømt, og at AGF prøver at tage noget af fokusset væk fra resultaterne. Så kan vi alle sammen - og her tænker jeg især på hjemmepublikummet - se, at meget går mod AGF for tiden.

Efter kampen talte TV3 Sport med Martin Spelmann, der så sin afslutning blive stoppet af Mtiligas hænder. Spelmann lagde også mærke til, at episoden blev vist gentagende gange.

- De (dommerne, red.) står og kigger op ud af øjenkrogen, men de vil bare ikke vise det. Det er så nemt at sige, man ikke kan se det, lød det fra en tydeligt frustreret Martin Spelmann.

AGF har tabt alle tre kampe under klubbens nye træner, David Nielsen.

FC Norsjælland ligger til gengæld øverst i Superligaen, som det ser ud lørdag formiddag.