Martial sikrer United-sejr over Tottenham og Eriksen

Anthony Martial scorede kampens eneste mål. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Manchester United beholdt andenpladsen i Premier League efter 1-0-sejr over Tottenham på Old Trafford.

En lang bold frem, et hovedstød og en fri Anthony Martial var nok til at sikre Manchester United tre point i Premier League lørdag.

Hjemme på Old Trafford vandt United 1-0 over Tottenham i et opgør om andenpladsen i ligaen.

Den beholder United med 23 point, mens Tottenham bliver på 20 point på tredjepladsen.

Kampen var halvkedelig i første halvleg, mens United pressede gevaldigt på efter pausen, før opgørets enlige scoring blev sat ind ni minutter før tid.

Tottenham var uden angrebsstjernen Harry Kane, der pådrog sig en forstrækning i venstre baglår, da Tottenham senest slog Liverpool 4-1.

Gæsterne mødte frem med fire ligasejre i træk, men Tottenham måtte se sig slået ud af Liga Cuppen i ugens løb, da West Ham vendte 0-2 til en 3-2-sejr.

Manchester United mødte op med et nederlag fra sidste weekend, og første halvleg blev en taktisk affære, hvor det var småt med det opløftende spil fra begge hold.

Scoringer var der heller ingen af, og Tottenhams Moussa Sissoko havde halvlegens bedste mulighed.

United forsøgte at lægge et tryk på Tottenham i kampens indledning, og taktikken blev fulgt op i begyndelsen af anden halvleg.

United var usædvanlig tæt på efter 54 minutter, da Tottenham-målmand Hugo Lloris kun kunne halvklare et forsøg fra Henrikh Mkhitaryan.

Bolden sprang i spil, og Ben Davies fik med nød og næppe afværget.

United pressede på, og gæsterne var på hælene, mens regn og hård blæst over Old Trafford ikke gjorde det nemmere for spillerne.

Ti minutter senere forsøgte Antonio Valencia sig med et hårdt spark uden for feltet kort efter, at Tottenham havde skiftet Heung-Min Son ud med Fernando Llorente, mens Sissoko var erstattet af Mousa Dembélé.

United fortsatte det opskruede tempo, men Christian Eriksen fik en mulighed fra distancen med et kvarter igen.

Danskerens afslutning savnede dog kvalitet, men det gjorde hans oplæg til Dele Alli til gengæld ikke, da den unge engelske landsholdsspiller misbrugte et stort tilbud kort efter.

I det 78. minut headede Romelu Lukaku på stolpen, men tre minutter senere fik United så scoret det afgørende mål.

En lang bold frem blev headet fremragende videre af Lukaku, hvilket sendte indskiftede Anthony Martial i fri position, og franskmanden afsluttede sikkert til 1-0.