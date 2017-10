Schöne helt og skurk i sen Ajax-sejr

Den danske landsholdsspiller udlignede 20 minutter før tid, da Ajax vandt over Willem II.

Lasse Schöne var manden, der satte en positiv udvikling i gang for Ajax, da den hollandske fodboldklub lørdag aften vandt 3-1 ude over Willem II i Æresdivisionen.

Den danske landsholdsspiller udlignede til 1-1 20 minutter før tid, da han trykkede af uden for straffesparksfeltet.

Senere scorede Ajax yderligere to gange.

Lasse Schöne blev udskiftet ti minutter før tid, mens angriberen Kasper Dolberg spillede hele kampen for Ajax uden at score.

Tidligere lørdag spillede Nicolai Jørgensen hele kampen, da Feyenoords mestre skuffende måtte nøjes med 1-1 ude mod Roda.

Landsholdsangriberen lagde op til Feyenoords mål.

PSV topper i den samlede stilling med 24 point for ni kampe.

Ajax er nummer to med 22 point for ti kampe, mens Feyenoord er nummer fem med 17 point for ti kampe.