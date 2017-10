Sejr til oprykkere forværrer Silkeborgs udebanekompleks

Helsingør-spillerne jubler efter scoring. Foto: Keld Navntoft / Scanpix Denmark

Heller ikke i ottende forsøg vandt Silkeborg på udebane. Lørdag tabte midtjyderne 0-2 ude til FC Helsingør.

To dumme boldtab af Silkeborg i kampens første kvarter blev udslagsgivende, da jyderne nok en gang tabte på udebane i Alka Superligaen.

Denne gang med 0-2 mod oprykkerne FC Helsingør, der med sejren fik sat en effektiv stopper på en stime med seks nederlag på stribe.

Adnan Mohammed bragte FC Helsingør i front, mens Nicolas Mortensen tegnede sig for kampens andet mål.

FC Helsingør kom godt fra land i Superligaen efter sommerens oprykning, men efter ni point i sæsonens første syv kampe, gik Christian Lønstrups mandskab i stå.

Seks nederlag på stribe fulgte, nederlag hvor både defensiven og offensiven var langt fra Superliga-niveau, men lørdag stoppede stimen.

Silkeborg kom til Helsingør som ligaens dårligste udehold med blot et enkelt point hentet i syv udekampe, Og hurtigt viste gæsterne, hvorfor de ikke har fået flere point på fremmed græs.

Fire gange i løbet af de første 16 minutter smed silkeborgenserne bolden i opspillet på egen banehalvdel, og alle fire gange gav det afslutninger til Helsingør.

De to sidste af disse fra Adnan Mohammed og Nicolas Mortensen strøg begge i mål, og så var der et bjerg at bestige for Silkeborg.

Spillet blev for gæsterne markant bedre efter pausen, men stadig havde Silkeborg svært ved at spille sig til chancer. Tættest på reducering var Davit Skhirtladze, men hans flade afslutning blev reddet på stregen.

Helsingørs sejr betyder, at oprykkerne avancerer til 12.-pladsen i Superligaen blot et enkelt point efter Silkeborg, der er nummer 11.