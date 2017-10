- Hobro er som en familie, fortæller Superligaens rekordmålscorer

Pål Alexander Kirkevold har haft god grund til at juble. Han har scoret i 10 Superligakampe i træk. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

Hobros Pål Alexander Kirkevold har scoret i ti kampe i træk i Superligaen og slået rekorden, som Ebbe Sand og Peter Møller delte med mål i otte kampe.

Mange angribere har forgæves forsøgt at slå rekorden om at score i flest kampe i træk i Superligaen.

Indtil for ganske nylig delte Peter Møller og Ebbe Sand rekorden med mål i otte kampe i træk.

De to legender er overgået af Hobro-angriberen Pål Alexander Kirkevold, som er oppe på ti kampe i træk med scoringer inden søndagens udekamp mod Sønderjyske.

Jesper Thygesen, der er fodboldkommentator på Viasat, har analyseret Kirkevold og har dyb respekt for nordmanden.

- Det er unikt. Hvor stort det er, får man bekræftet ved, at han var oppe imod Peter Møller og Ebbe Sand, som er to af de bedste angribere, vi har haft i Superligaens historie.

- Der var tre kampe, hvor han scorede på straffespark, men den skal stadig sparkes ind. Så det er helt fair, at han har fået den rekord.

- Der er gode chancer for, at han også netter mod Sønderjyske. Og han bliver mere og mere legendarisk for hver gang, siger Thygesen.

Det er på en måde som en familie. Det giver tryghed Pål Alexander Kirkevold

Sjovt at komme til træning

Kirkevold håber at fortsætte stimen og har svært ved at forstå bedriften.

- Det har været en fantastisk oplevelse at være så heldig og dygtig at lave mål i ti kampe i træk. Jeg er stolt og tilfreds med den statistik. Det er det, man drømmer om som angriber. At man bare scorer på bestilling.

- Jeg har altid haft det sådan, at der ikke skulle gå længere end to-tre kampe mellem mine scoringer. Jeg kan godt lide at score jævnligt, forklarer han.

Nordmanden har brugt noget tid på at slå igennem i Hobro, som Kirkevold beskriver som kaotisk og rodet i sin første tid i klubben i efteråret 2015.

Mere tryghed, professionalisme og ikke mindst tillid fra Hobro-træner Thomas Thomasberg har været årsagerne til gennembruddet.

- Hobro er en lille og hyggelig klub, hvor det er sjovt at komme til træning. Man kender alle, og alle er glade og smiler.

- Det er på en måde som en familie. Det giver tryghed, og jeg har fået tillid fra Thomas Thomasberg, som er en dygtig træner.

- Han har hjulpet mig og fået mig længere ind i boksen, hvor det gør ondt på modstanderen. Jeg skal ikke for langt væk fra de områder, hvor jeg kan lave mål og være farlig, siger han.

Kontrakten overvejes i vinterpausen

Kirkevold har kontrakt med Hobro indtil næste sommer, men parterne har lagt forhandlingerne på hylden for en stund.

- Status er, at vi er blevet enige om at vente, indtil de sidste seks kampe i efteråret er spillet.

- Jeg vil ikke snakke kontrakt før vinterpausen. Så kan jeg have fuld fokus på de resterende kampe, så vi kan få så mange point som muligt, siger Kirkevold.

Han trives godt i den danske liga og har ikke travlt med at komme til en større liga.

- Den danske liga er fin nok. Jeg kan godt se mig udvikle mig videre i den danske liga.

- Jeg er 26, og jeg føler ikke, jeg har nået toppen endnu. Jeg har stadig en del gode år tilbage, lyder det fra Kirkevold.

Ud af de i alt 12 ligamål, Kirkevold har lavet, er ingen sat ind med hovedet.

- Jeg kan godt lave mål med hovedet, men vi er et hold, som ikke slår mange indlæg. Vi prøver at ramme benene på mig.

- Det er ikke min stærkeste side, og det skal forbedres. Det arbejder jeg med dagligt, siger Kirkevold.