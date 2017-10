Horsens får point mod FCK

Ståle Solbakken og FCK fik lidt mere at tænke over, da de spillede 1-1 mod AC Horsens. Foto: Frank Cilius / Scanpix Denmark

FC Københavns Benjamin Verbic så direkte rødt før pausen, da Horsens og FCK spillede 1-1 søndag eftermiddag.

FC København var i undertal i mere end halvdelen af kampen, men fik alligevel et point med hjem fra Horsens, da de to hold søndag eftermiddag spillede 1-1 i Alka Superligaens 14. runde.

Resultatet betyder, at FCK fortsat er nummer fem, mens Horsens indtager sjettepladsen.

Allerede efter ni minutter fik gæsterne bolden i nettet, da Benjamin Verbic sparkede et frispark, der fik lov et sejle hele vejen gennem feltet og i mål.

Linjedommeren havde dog løftet flaget, og målet blev annulleret for offside.

Efter 38 minutter fik tilskuerne for alvor dramatik, da Benjamin Verbic fik direkte rødt for at sparke ud efter Jonas Thorsen.

Udvisningen medførte masser af intense nærkampe og hadsk stemning resten af halvlegen, hvor ingen af holdene fik scoret.

Efter pausen var den intense stemning intakt. Horsens forsøgte at spille fysisk, hvilket ofte provokerede FCK-spillerne til at slå en fejlaflevering eller begå små frispark.

Som tiden gik, stilnede det hektiske tempo dog lidt af. Horsens investerede som sædvanligt meget tid i lange indkast og hjørnespark, mens FCK var mest på bolden og trak tempoet ud af kampen.

Efter en times spil bragte hjemmeholdet sig dog pludseligt foran, da Simon Okosun fik lagt bolden til rette for sig i feltet og fladt hamrede Horsens foran med 1-0.

Kjartan Finnbogason fik en kæmpe mulighed for at fordoble føringen, men Robin Olsen kom i vejen i FCK-målet. Den redning viste sig at være rigtig vigtig.

Et kvarter før tid fik FCK nemlig bragt balance i regnskabet, da Pierre Bengtsson scorede. Svenskeren sparkede et frispark, der blev rettet af i Horsens-muren, hvilket snød Jesse Joronen i målet.

Horsens skal i næste runde til Silkeborg, mens FCK på hjemmebane skal spille derby mod ærkerivalerne fra Brøndby. Inden da venter dog et opgør mod Zlín fra Tjekkiet i Europa League.