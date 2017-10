Kent Nielsen tager tre point mod sin gamle klub

Der var jubel blandt OB's spillere. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Med to scoringer efter hjørnespark vandt OB søndag aften med 2-0 over AaB på udebane.

OB slog søndag aften AaB med 2-0 i Aalborg i et nøgleopgør i kampen om de eftertragtede placeringer i top-6.

OB skabte ikke mange chancer i opgøret, men effektiviteten foran mål blev afgørende for udeholdet.

Resultatet betyder, at AaB nu har fem point op til OB og AC Horsens på henholdsvis sjette- og syvendepladsen. Nordjyderne, der har en officiel målsætning om top-6, har kun hentet 16 point efter 14 spillerunder.

Omvendt bider OB sig med sig sejren fast i Alka Superligaens øverste halvdel. Kent Nielsens tropper har fire point ned til Lyngby på ottendepladsen og er kun ét point fra FC København.

OB’s mål blev sat ind af Joan Simun Edmundsson og Rasmus Festersen. Begge scoringer kom efter tilfældigheder ved hjørnespark, hvor AaB-målmand Jacob Rinne begge gange viste usikkerheder.

OB-sejren var dog stik imod chancestatistikken. Målløse AaB endte opgøret med 16 skudforsøg, mens udeholdet havde 10.

AaB startede også kampen bedst og havde flere muligheder for at bringe sig foran inden for det første kvarter. Frederik Børsting misbrugte blandt andet en mulighed fra tæt hold.

Som kulden lagde sig over Aalborg i første halvleg, blev opgøret mindre intenst og mere chancefattigt. OB dominerede i boldbesiddelsen, men spillede sig reelt ikke frem til en målchance inden for de første 45 minutter.

Men i tillægstiden af første halvleg, mens tilskuerne var på vej til pausekaffe, kom bolden pludselig i nettet. Det var OB’s Joan Simun Edmundsson, der efter en nedfaldsbold fra et hjørnespark fik bragt udeholdet foran 1-0.

AaB fortsatte med at skabe chancer i anden halvleg. Felip Lesniak stod for den største afbrænder, da han fra kanten af det lille felt sparkede over.

I stedet var det OB, som stod for opgørets næste og sidste scoring. Rasmus Festersen fik headet bolden ind på sig efter et hjørnespark og bragte udeholdet foran 2-0.

AaB gav dog ikke op og havde flere muligheder for at reducere, men uskarpheden i nordjydernes offensiv var endnu engang et stort problem.