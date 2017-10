Lyngby og FC Midtjylland deler i intenst og vindblæst opgør

Lyngby og FC Midtjylland fik hver et point fra kampen. Foto: Claus Bech / Scanpix Denmark

Der var kraftig vind og hårde dueller, da Lyngby Boldklub og FC Midtjylland søndag eftermiddag spillede 2-2.

Lyngby Boldklub og FC Midtjylland spillede søndag eftermiddag 2-2 i Alka Superligaen.

Dermed fik midtjyderne ikke sin sjette sejr på stribe, men det ene point er dog nok til, at klubben er tilbage på førstepladsen. Lyngby er på ottendepladsen.

Opgøret på det vindblæste Lyngby Stadion bølgede frem og tilbage og blev påvirket af, at FC Midtjylland efter 71 minutter blev reduceret til ti mand.

Begge mandskaber var mødt op med god tænding. Det førte til flere sammenstød mellem spillerne, og det gav kampen høj intensitet.

FC Midtjylland dominerede store dele af opgøret, men Lyngby udnyttede midtjydernes dårlige perioder, og da Zsolt Korcsmár efter 71 minutter blev smidt ud, lagde Lyngby pres på.

Udeholdet kom først foran. Det skete efter 11 minutter, da Mikkel Duelund headede bolden i kassen efter fornemt oplæg fra Alexander Sørloth.

Gæsterne formåede dog ikke at holde fast i dominansen. Efter omtrent 20 minutter vendte kampbilledet, og Lyngby indledte en stærk periode.

Angriberen Mayron George førte an, og efter 22 minutter fik han straffespark, da han blev strejfet af FCM-keeper Jesper Hansen. Mikkel Rygaard sendte straffesparket i mål.

George fortsatte, og efter 26 minutter snød han to FCM-forsvarsspillere og bragede bolden i netmaskerne til 2-1.

Vinden hjalp til comeback

FC Midtjylland-spillerne lod sig dog ikke slå ud af Lyngbys to hurtige mål.

Kort efter pausen fik midtjyderne hjørnespark, som Jakob Poulsen med lidt hjælp fra vinden sendte direkte på indersiden af den modsatte stolpe. Derefter røg den ind i ryggen på Lasse Fosgaard og i mål.

De intense dueller resulterede blandt andet i, at Zsolt Korcsmár inden for 12 minutter fik to gule kort. Det andet kom efter 71 minutter, og så måtte ungareren tidligt i bad.

Lyngby tilspillede sig et par store chancer i overtal, men måtte nøjes med 2-2.