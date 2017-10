Schmeichel og Leicester besejrer Everton i managerdebut

Kasper Schmeichel og Leicester tog sejren mod Everton. Foto: JASON CAIRNDUFF / Scanpix Denmark

Kasper Schmeichel og Leicester vandt over kriseramte Everton, der er under nedrykningsstregen.

Claude Puel fik en god begyndelse på sin tid som manager for den engelske fodboldklub Leicester.

Søndag vandt målmand Kasper Schmeichels klub 2-0 hjemme over Everton i en kamp mellem to klubber, der for nylig skiftede manager.

Leicester sparkede Craig Shakespeare ud, og erstattede ham altså med franske Claude Puel.

Everton fyrede Ronald Koeman og har foreløbig indsat David Unsworth som midlertidig løsning.

Efter en livlig begyndelse på kampen så Everton-manageren sit hold blive offer for en "Leicester Classic" efter 18 minutter, et hurtigt og veludført kontraangreb.

Demarai Gray satte gang i en kontra i højre side, og efter en solotur afleverede han bolden til Riyad Mahrez. Stjernespilleren fra Algeriet fandt Jamie Vardy foran mål, og så førte Leicester 1-0.

Ti minutter senere gik det igen galt for Everton.

Demarai Gray sendte bolden ind i straffesparksfeltet, hvor Evertons Jonjoe Kenny forsøgte at sparke bolden væk. Forsvareren fik imidlertid et helt skævt træf på bolden, der sejlede ind over Jordan Pickford i Evertons mål til 2-0.

Gæsterne forsøgte at komme tilbage i kampen, og i minutterne efter var det tæt på at ske flere gange.

Everton-spillerne kunne med rette føle sig snydt for et straffespark, og Kevin Mirallas havde også flere gode afslutninger mod Kasper Schmeichels mål.

Den danske landsholdsmålmand måtte i et af tilfældene kaste sig ud i fuld længde for at verfe en god afslutning til hjørnespark.

Everton forsøgte også i anden halvleg at kæmpe sig tilbage i kampen, men Leicester-defensiven stod solidt, og der blev ikke scoret yderligere.

Leicester har 12 point for ti kampe og er nummer 11 i Premier League. Everton har otte point og ligger som nummer 18 lige under nedrykningsstregen.

Minutter til Højbjerg

Tidligere søndag spillede Brighton og Southampton 1-1.

I slaget om Sydengland fik Southamptons Pierre-Emile Højbjerg spilletid for første gang i sæsonen, da han blev skiftet ind til de sidste seks minutter.

Southampton er nummer ni med 13 point, mens Brighton er nummer 12 med 12 point.