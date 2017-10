Uafgjort udsætter Rosenborgs guldfest

Den danske landsholdsangriber formåede ikke at score. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Rosenborg med tre danskere på holdet kunne ikke knække Stabæk, hvilket ellers havde udløst et mesterskab.

Rosenborgs planlagte mesterskabsfest er blevet udsat til tidligst næste weekend.

Der var ellers lagt op til fest for Nicklas Bendtner og co. på Lerkendal, men det lykkedes ikke for Rosenborg at vinde kampen mod Stabæk, hvilket var nødvendigt for at udløse en guldfest.

Trods en masse chancer og gode forsøg i begge ender endte opgøret 0-0.

Mesterskabet kunne komme i hus senere søndag aften, hvis Molde ikke vandt ude mod Vålerenga.

Champagnen var formentlig klar til at blive poppet længere nord på, men fire minutter inde i overtiden scorede Molde, så holdet vandt 2-1.

I næste weekend må Rosenborg-lejren igen følge med på skærmen, inden en potentiel mesterskabsfest kan bryde ud. Molde spiller nemlig lørdag, mens Rosenborg først skal i aktion søndag. Der resterer tre runder.

Undervejs var der flere danske aftryk i søndagens Rosenborg-fuser.

Nicklas Bendtner fik en god mulighed efter 51 minutter, men en forsvarsspiller kom glidende og fik blokeret danskerens afslutning tæt på mål.

I anfører Mike Jensen har Rosenborg en anden dansker, som fra tid til anden scorer mål. Derfor var det noget overraskende, at det var Rosenborgs tredje dansker, Jacob Rasmussen, som var tættest på at blive mesterskabshelt.

Med otte minutter tilbage af den ordinære spilletid modtog forsvarsspilleren bolden på kanten af feltet, og hans efterfølgende afslutning prellede af på overliggeren.

I slutminutterne blev Rosenborg ved med at presse på, men marginalerne gik ikke med storklubben, som altså må vente lidt endnu, før klubbens 25. mesterskab er en realitet.

En anden dansker var mere træfsikker i søndagens kampe i Eliteserien. Bassel Jradi scorede nemlig to gange i Strømsgodsets 4-1-sejr over Sogndal.