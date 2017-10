Bayern-chef irriteret over tidligt pokalbrag

Arkivbillede af Karl-Heinz Rummenigge. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / Scanpix Denmark

Bayern Münchens forestående møde med Dortmund i pokalturneringen falder ikke i Karl-Heinz Rummenigges smag.

Man kan ikke beskylde Bayern München for at have fået en let vej gennem den tyske pokalturnering i fodbold.

Efter sejren over sidste sæsons ligatoer, RB Leipzig, i anden runde tørner sydtyskerne nu ind i en anden sværvægter, de forsvarende pokalvindere fra Dortmund.

Kampen skal spilles 19. eller 20. december, og Bayern Münchens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, er ikke begejstret for at møde så barsk modstand på så tidligt et stadie.

- Den kamp kommer meget tidligt. Det bliver en intens kamp lige før jul, hvilket ingen ønsker, siger Rummenigge ifølge AFP.

- Normalt ville det være en finale, som vi har set ofte i de senere år.

Bayern og Dortmund mødtes i pokalfinalen i 2012, 2014 og 2016.

- Først havde vi en hård andenrundekamp. Og nu igen i tredje runde - disse kampe er vigtige for os, siger Rummenigge.

Bayern München har vundet den tyske pokalturnering 18 gange. Dortmund har fire pokaltitler i skabet.