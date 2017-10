Belgier får det job, Morten Olsen sagde nej til

Georges Leekens er ny træner for Ungarn. Foto: KHALED DESOUKI / Scanpix Denmark

Morten Olsen takkede nej til jobbet som ungarsk landstræner. Det skal i stedet bestrides af Georges Leekens.

I sidste uge fortalte den tidligere danske landstræner Morten Olsen, at han havde takket nej til et tilbud om at blive ungarsk landstræner. Nu har Ungarn så fundet manden til posten.

På et pressemøde mandag blev den erfarne belgier Georges Leekens præsenteret som manden, der skal sparke liv i Ungarns landshold efter en skuffende VM-kvalifikation.

Den missede kvalifikation til VM fik Bernd Storck til at forlade landstrænerposten.

68-årige Georges Leekens har underskrevet en kontrakt frem til EM i 2020.

Ud over 18 tjanser som klubtræner i karrieren har Leekens i to omgange været landstræner for Belgien. Det samme har han for Algeriet, mens han også har stået i spidsen for Tunesien.

- Jeg kan ikke garantere succes, kun hårdt arbejde, sagde Leekens på pressemødet ifølge Reuters.

Ungarn var med ved EM i 2016, men landets seneste VM-deltagelse var i 1986.