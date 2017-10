Brøndby stryger til tops efter sejr over bundprop

Brøndby-spilleren Halimi scorede to mål mod Randers. Foto: Anders Kjærbye/Scanpix / Scanpix Danmark

Brøndby nedkæmpede Randers FC og passerer FC Midtjylland og FC Nordsjælland i toppen af Superligaen.

Brøndby er nyt tophold i Alka Superligaen.

Det blev et faktum mandag aften foran 10.124 tilskuere, da fodboldklubben på hjemmebane ordnede Randers FC med cifrene 3-1.

Det skete efter en kamp, der længe var mere lige, end holdenes placering i ligaen antyder.

Brøndby topper efter sin femte ligasejr i træk Superligaen med 30 point for 14 kampe, et point foran FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

Den pointmæssige elendighed fortsætter til gengæld for Randers FC, der er isoleret i bunden med otte point.

Klubben har blot hentet en enkelt ligasejr, og trænerskiftet fra Olafur Kristjansson til Ricardo Moniz har i tre kampe foreløbig kun resulteret i det sent tilkæmpede point i 1-1-kampen hjemme mod AaB.

Det hører dog med til historien, at Randers har mødt både FC Nordsjælland og nu altså også Brøndby på udebane.

Randers FC præsenterede sig med to ansigter i første halvleg af mandagens kamp, som Brøndby sad på spillemæssigt.

På den ene side virkede Randers-holdet meget sårbart over for vævre Brøndby-kombinationstyper som Hany Mukhtar og Besar Halimi.

Samtidig leverede Randers egentlig nogle udmærkede offensive aktioner, hvoraf flere blev aflivet af de hårfine offsidekendelser, der også prægede halvlegen.

Det så sort ud for Randers, da Joni Kauko efter et kvarter sendte Johan Larssons indlæg ind i egne netmasker.

Nogle minutter efter 1-0-scoringen blev Brøndby-angriberen Kamil Wilczek flaget offside, da han sendte bolden i mål.

Brøndby-fansene var tydeligt utilfredse med kendelsen, og deres vrede blev ikke mildnet, da episoden efterfølgende blev vist på storskærm.

På dette tidspunkt lignede Randers FC så småt et hold på vej mod en knockout, men Brøndby hjalp gæsterne ind i opgøret efter en halv time.

Selvmålsskytten Joni Kauko sendte et indlæg ind i feltet, hvor Brøndby-forsvaret ikke var på plads. Jonas Bager stod derfor helt blank og kunne heade Superligaens mindst scorende mandskab på 1-1.

Anden halvleg blev indledt med et forsøg på et forventet Brøndby-pres mod gæsterne, og tidligt havde Besar Halimi et udmærket forsøg på frispark.

Det lignede dog langt fra top mod bund, for Randers var fuldt ud med spillemæssigt, og cirka ti minutter inde i halvlegen havde Joni Kauko et udmærket forsøg forbi mål.

Efter 57 minutter hev Brøndby-træner Alexander Zorniger Lasse Vigen Christensen og Kamil Wilczek ud og sendte Simon Tibbling og Jan Kliment på banen.

Et minuts tid senere førte Brøndby 2-1, da Besar Halimi fladt sendte et frispark ind i det lange hjørne.

Der var gang i den på det efterårskolde Brøndby Stadion, og lige efter scoringen måtte målmand Frederik Rønnow parere en farlig afslutning fra Marvin Pourié.

Brøndby havde flere gode muligheder, men Randers kunne have udlignet kort før tid, men Frederik Rønnow fik afværget.

Til sidst scorede Besar Halimi for anden gang, efter at Randers-målmand Hannes Haldorsson var løbet med frem.

Det nye tophold kan se frem til en meget spændende kamp på søndag, hvor holdet på udebane møder FC København.

Brøndby er otte point foran de regerende mestre.