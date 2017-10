Barcelona stormer frem i ly af catalansk uro

Lionel Messi scorede Barcelonas første mål. Foto: JAVIER ZORRILLA / Scanpix Denmark

Det politiske kaos omkring Cataloniens løsrivelse fra Spanien har ikke påvirket FC Barcelona i deres sportslige mål i denne sæson.

Lionel Messi og co. har været i stand til abstrahere fra omverdens catalanske fokus i sæsonens første 13 kampe. Barcelona har vundet 12 og spillet en uafgjort.

Træneren blev byttet ud, superstjernen Neymar forsvandt og smækkede med døren, og hele verden rettede øjnene mod voldsomme scener i forbindelse med en afstemning om catalansk løsrivelse fra Spanien.

Historierne omkring FC Barcelona har i denne sæson haft en anden motor end tiki-taka-spillestilen eller Lionel Messis evige storform.

Men på trods af de mange potentielt negative distraktioner har spillernes arbejde inde på grønsværen været upåklageligt.

I ligaen stormer Barcelona mod et spansk mesterskab og har allerede otte point ned til rivalen Real Madrid, mens catalonierne tirsdag aften kan spille sig videre i Champions League efter fire gruppekampe.

Det sker, hvis holdet vinder ude over bundholdet Olympiakos, og Juventus samtidig tager point i udekampen mod portugisiske Sporting.

Ifølge cheftræner Ernesto Valverde er forklaringen på succesen, at spillerne er i stand til at fokusere på de spillemæssige opgaver, selv om klubben er blevet et symbol på Cataloniens kamp for løsrivelse.

- Alle har deres ansvar. Jeg er træner i Barcelona, og jeg forsøger at få mit hold til at vinde. Jeg er kun fokuseret på at vinde kampene.

- Jeg har en holdning til sagen (om løsrivelse, red.), men jeg ønsker ikke at tage opmærksomhed, siger Valverde til AFP.

Beskedne fire mål har klubben lukket ind i 13 kampe fordelt på ti kampe i ligaen og tre i Champions League. Omvendt har klubben scoret 35 mål i den anden ende.

Sportsaviserne i Catalonien tilskriver holdets førstemålmand, Marc-Andre ter Stegen, en stor del af æren for den succesfulde sæsonstart.

Også midtbanespilleren Sergio Busquets roser sin målmand, som var med til at sørge for, at Barcelona kunne rejse til Grækenland med en 2-0-sejr fra udekampen i Bilbao i bagagen.

- Vi er meget glade for at have ham, han er afgørende i de store øjeblikke. Han vandt kampen i Bilbao, for uden ham ville vi maksimalt have fået uafgjort, siger Busquets.

I tirsdagens kamp mod Olympiakos må Barcelona undvære blandt andre Gerard Pique og Andres Iniesta.