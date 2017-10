Fire landshold kæmper stædigt videre mod Fifa – vil ære døde soldater

I 2016 mødtes England og Skotland i VM-kvalifikationen på Remembrance Day. Foto: ADRIAN DENNIS / Scanpix Denmark

England, Skotland, Wales og Nordirland fortsætter kampen for at få lov til at spille med et symbol, de tidligere er blevet straffet for at vise.

En lille valmue har enorm betydning for folket på de britiske øer.

Valmuen er symbolet på mindet om de faldne soldater under første- og anden verdenskrig. Derfor kæmper England, Skotland, Wales og Nordirland en stædig kamp mod det internationale fodboldforbund Fifa.

Landsholdene vil have lov til at spille med valmuen, når der i november er playoff-kampe til VM og venskabskampe på programmet. I en fælles udmelding fra England, Skotland, Wales og Nordirland lyder det blandt andet:

- Hver gang der er landskampe i ugen op til og på selve Remembrance Sunday vil alle fire lande søge tilladelse hos modstanderholdet og Fifa, så der kan spilles med valmuesymbolet på et armbånd.

Valmuen er tidligere blevet tolket som et politisk symbol, og ifølge Fifa er det forbudt at vise politiske symboler og budskaber i forbindelse med landskampe.

We can confirm that we’ll request permission from FIFA for the @England squad to wear poppies against Germany: https://t.co/387wlfkWMS pic.twitter.com/OWhrspRkg7 — The FA (@FA) October 30, 2017

I 2016 forsøgte nationerne også at få lov til at spille med valmuen – men uden held. Med opbakning fra blandt andre premierminister Theresa May spillede de dog med valmuen alligevel eller viste den på stadion, hvilket affødte en bøderegn fra det internationale fodboldforbund.

England fik en bøde på omkring 310.000 kroner, Skotland og Wales slap med lidt under halvdelen, mens Nordirland skulle af med omkring 100.000 kroner.

Siden da har Fifa ændret teksten i reglerne, så man kan få tilladelse til at spille med særlige symboler, hvis modstanderholdet og det ansvarlige fodboldforbund godkender det.

Det er derfor, England, Skotland, Wales og Nordirland endnu engang har søgt om tilladelse til at spille med valmuen. Håbet er selvsagt, at Fifa også vil ændre opfattelsen af valmuen som et politisk symbol.

Remembrance Day er den 11. november. Nordirland skal spille VM-playoff den 9. november på hjemmebane mod Schweiz, mens Skotland møder Holland i en venskabskamp samme dag.

England får besøg af Tyskland i en venskabskamp den 10. november, hvor Wales møder Frankrig på udebane – ligeledes i en venskabskamp. Alle kampene ligger under det internationale fodboldforbund, Fifa.