Hareide fortsætter som landstræner til 2020

Åge Hareide fortsætter i jobbet som dansk landstræner frem til sommeren 2020.

Det oplyste elitechef i Dansk Boldspil-Union (DBU) Kim Hallberg tirsdag på et pressemøde i Brøndby.

- Vi har evalueret hans første periode i sidste uge og havde en rigtig god snak. Vi har kigget fremad og set på det perspektiv, som Åge har været med til at skabe. Det ser rigtigt positivt ud.

- Jeg er meget glad for, at vi kan beholde Åge i et par år mere og bygge videre på vores A-landshold med flere unge spillere, siger Hallberg.

Åge Hareide, som blev ansat i foråret 2016, er tilfreds med forlængelsen med DBU.

- Det er fantastisk at være en del af et landshold, hvor der er sådan en god stemning.

- Det har jeg oplevet på det seneste. Jeg har et spændende hold, som kan udvikles, siger Åge Hareide.

Nordmanden har tidligere sagt, at han var meget interesseret i at fortsætte i to år yderligere. Og det er nu kommet endegyldigt på plads.

I 2017 har Danmark under Hareides ledelse ikke tabt en eneste kamp, og det er blevet til sejre over både Polen, Montenegro og Armenien.

De gode resultater betød, at Danmark endte på andenpladsen i VM-kvalifikationsgruppen efter Polen.

Det var en lettelse for både Hareide og spillerne, som for et år siden stod i en anderledes vanskelig position efter skuffende nederlag til både Polen og Montenegro.

Danmark står nu foran to afgørende playoffkampe mod Irland om en billet til næste års VM-slutrunde i Rusland.

De to kampe spilles 11. november i København samt 14. november i Irland.