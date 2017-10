Laudrup ser klart signal fra DBU, der fortsætter med Åge Hareide

DBU ønsker ro på indre linjer og sætter ifølge Brian Laudrup ikke Hareide-forlængelse lig med VM-deltagelse.

- Det er nok ikke det største chok i dansk fodbolds historie, men det som folk regnede med.

Sådan siger fodboldlegenden Brian Laudrup, der nu fungerer som ekspert på Kanal 5, om forlængelsen med landstræner Åge Hareide frem til sommeren 2020.

Han ser et klart signal i, at Dansk Boldspil-Union (DBU) vælger at forlænge inden de to playoffkampe om en plads ved næste sommers VM i Rusland mod Irland.

- Det må være rart for landstræneren. Det viser bare, at DBU ikke sætter forlængelsen lig med kvalifikation eller ej.

- Det er en klar indikation på, at DBU er tilfreds og ønsker ro på de indre linjer, siger Brian Laudrup.

- DBU har haft rigeligt at se til i de seneste måneder, så for at undgå debat melder DBU ud, at han er landstræner frem til EM 2020, uanfægtet om vi kommer til VM eller ej, tilføjer Laudrup med henvisning til konflikten med Spillerforeningen.

Et comeback af dimensioner

Hareide fik en svingende start som dansk landstræner, og holdet havde langt fra kurs mod VM i Rusland, men særligt gode resultater i de seneste måneder kulminerede med 4-0-sejren over Polen, vendte skuden for Danmark.

- Efter 16 år med den samme landstræner (Morten Olsen, red.) og en vis måde at spille på, så skulle der en modreaktion til, og det er der kommet med Hareide, der står for en anden måde at spille fodbold på.

- Der er kommet en positivitet omkring landsholdet, som vi ikke har set i en del år, og det bliver selvfølgelig kun bedre, hvis vi også kommer med til VM.

- Det handler om kontinuitet. Det virker som om, at spillere og stab er tilfredse med trænerteamet.

- To år er ingen tid som landstræner, da man skal lave meget om, og Hareide måtte også ændre lidt hen ad vejen. Sejren over Polen vendte noget i opfattelsen, og vi har lavet et comeback af dimensioner i kvalifikationen.

- Det er ikke sådan, at vi hele tiden har spillet berusende fodbold, men indtil videre er det en succes, at han er kommet til, lyder Laudrups vurdering.

Danmark spiller mod Irland på hjemmebane lørdag 11. november og tre dage senere på udebane.