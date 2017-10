Michael Laudrup udnævnt til månedens træner

Der er grund til at smile for Michael Laudrup efter en måned med lutter sejre. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Den tidligere fodboldelegantier har været den bedste træner i den qatarske fodboldrække i oktober.

Det har været en god måned for den qatarske klub Al-Rayyan, hvor Michael Laudrup er træner.

Klubben har vundet alle deres tre kampe i oktober med en målscore på samlet 7-2.

Ifølge de officielle statistikker fra ligaen er Laudrup dermed den bedste træner i ligaen i oktober.

Sejren i seneste kamp over Al-Sadd er især noget, der har gjort sig bemærket. Kampen mellem de to ærkerivaler bliver betegnet som 'Qatar Clasico', og for Laudrup bød det på en tiltrængt sejr, efter klubben i sidste sæson tabte alle fire opgør til Al-Sadd.

Al-Rayyan har spillet seks kampe i indeværende sæson, hvor det er blevet til fem sejre og ét nederlag. Det giver dem en delt andenplads med et point op til førerholdet Al-Duhail, som vandt ligaen i sidste sæson.

Michael Laudrup har været i Al-Rayyan siden efteråret 2016. Forinden var han i en anden qatarsk klub - Lekhiwa. Dem forlod han, selvom klubben i første omgang ellers var blevet enige om at forlænge.

- Jeg tager derfra med mesterskabet, pokaltitlen, kvartfinalen i Champions League samt på det personlige plan trofæet som Årets Træner i Qatar 2014. Så på det faglige plan er jeg mere end tilfreds. Uden for banen har jeg fået nye oplevelser endnu en gang, skrev Michael Laudrup dengang til danske medier.

Laudrup har høstet sine største triumfer som træner med Swansea, hvor ligauppen blev vundet, i Brøndby, hvor han vandt mesterskabet og pokaltitlen, samt Getafe, som han førte frem til kvartfinalen i Uefa Cuppen.