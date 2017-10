Nu skal trænerne have gule og røde kort i Australien

Som et forsøg vil man til at give trænere gule og røde kort i stedet for henstillinger og bortvisninger i Australien. Foto: XAVIER LEOTY / Scanpix Denmark

Trænernes opførsel på sidelinjen skal blive bedre. Derfor forsøger Australien sig med gule og røde kort.

Fodboldtrænere vil i fremtiden kunne modtage gule og røde kort, ligesom spillerne inde på banen har gjort i årevis.

Sådan bliver det i hvert fald i Australien, hvor tiltaget i den kommende weekend bliver indført som en forsøgsordning i den bedste række for herrer, A-league, og for damer, W-league.

Hidtil har dommerne kunnet give trænere en henstilling og efterfølgende en bortvisning. De kulørte kort skal gøre det mere tydeligt for publikum, hvad der foregår.

- I bund og grund vil dette forsøg visualisere disse skridt og på den måde kommunikere til fans, at dommerne giver trænere og assistenter en formel advarsel, siger chefen for A-league, Greg O'Rourke.

Trænere kan eksempelvis få en advarsel for brok, provokerende fagter eller ved at gå ind i modstandens tekniske område.

Røde kort vil blive langet ud for grovere forseelser. Det kan være spark til vandflasker, groft sprogbrug eller forsinkelse af spillet ved at holde fast på bolden.

- Kortene vil bidrage til, at fans og seere bedre forstår, hvad dommere står overfor hver uge og hjælpe med til at øge respekten for dem.

- Det er også vigtigt, at det sender en klar besked ud til hele sporten på græsrodsniveau, at dårlig opførsel overfor dommere og modstandere er uacceptabel og har konsekvenser, siger Greg O'Rourke.