Premier League-anfører får karantæne for voldelig opførsel

Troy Deeney blev revet væk af sine egne holdkammerater. Foto: TONY O'BRIEN / Scanpix Denmark

Watford, der indtager en øjeblikkelig ottendeplads i Premier League, må undvære sin anfører Troy Deeney i de næste tre kampe.

Voldelig opførsel i de døende minutter får nu konsekvenser for Troy Deeney, det har det engelske fodboldforbund, FA, slået fast.

Watford-anføreren har allerede erkendt tiltalen og accepteret dommen, så han ikke kan være med i de næste tre kampe for sin klub, efter han lørdag var involveret i tumult i afslutningen af ligakampen mod Stoke, hvor Watford hjemme tabte 0-1.

Langt inde i overtiden sparkede Stoke bolden ud over sidelinjen, da der lå en spiller skadet. Da bolden igen kom i spil, så det ud til, Watfords Troy Deeney ville forsøge at lave et indlæg i stedet for at sparke bolden tilbage til Stoke, som der ellers er kutyme.

Det fik udeholdets Joe Allen til at tage fat i Deeney, der omgående svarede igen ved at tage fat i Allens ansigt, inden han skubbede ham væk. Det var en handling, som dommerne ikke så i kampen, men som FA efterfølgende har vurderet som voldelig adfærd.

Allerede efter kampen forklarede Stokes manager Mark Hughes, hvorfor hans spiller, Joe Allen, var blevet sur på Deeney.

- Det var tydeligt, vi sparkede bolden ud over linjen, og så ville det rigtige være at sparke bolden tilbage, hvis du følger fodboldens ånd. Deeney, anføreren i klubben, burde vide bedre, men han lod som om, han ville lave et indlæg i vores felt, og derfor reagerede Joe, sagde Hughes ifølge BBC Sport.

Tumulten i kampen resulterede i et gult kort til begge spillere, men det er altså efterfølgende blevet ændret til en karantæne på tre dage til Watford-spilleren.

Deeney misser Premier League-kampene mod Everton, West Ham og Newcastle, mens han er tilbage igen, når Watford møder Manchester United den 28. november.