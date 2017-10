Roma udspiller Chelsea i åben CL-gruppe

Perotti med et fornemt langskud, der gør det til 3-0 Foto: ALESSANDRO DI MEO / Scanpix Denmark

Chelsea kom i menneskehænder i Rom og truede aldrig AS Roma, som hjemme vandt 3-0 i Champions League på to mål af Shaarawy og et af Perotti.

Gruppe C er stadig en åben affære i Champions League på en aften, hvor Chelsea kunne have spillet sig videre til ottendedelsfinalerne.

Sådan gik det dog så langt fra, da Chelsea ude blev slået sikkert af AS Roma, der vandt opgøret 3-0.

Dermed topper romerne med otte point foran Chelsea med syv point, og trods en ny skuffelse med 1-1 hjemme mod Qarabag, er Atlético Madrids rolle endnu ikke udspillet med tre point på tredjepladsen.

AS Roma lagde ud med lyn og torden, og der var ikke engang spillet et minut, før romerne var foran 1-0.

Edin Dzeko lagde bolden bagud med et hovedstød, og her kom Stephan El Shaarawy spurtende. Den italienske midtbanespiller hamrede bolden i mål på et flot skud uden chance for Chelsea-målmand Thibaut Courtois.

Roma holdt stand i defensiven, og Chelsea fik en våd klud mere i ansigtet efter 36 minutter.

Hjemmeholdet spillede godt, og Radja Nainggolan slog en fremragende lang aflevering op mod Chelsea-forsvaret, hvor Antonio Rüdiger gik helt forkert af bolden.

Forsvareren lod simpelthen bolden passere, og det udnyttede El Shaarawy til at smutte imellem og score sit andet mål i kampen til 2-0.

Roma tillod ikke Chelsea meget i opgøret, og det blev endnu værre, da englænderne blev løbet over ende i en situation, hvor Diego Perotti bragede Roma på 3-0 efter godt en time.

Andreas Christensen sad på bænken i hele opgøret for Chelsea.

I gruppens andet opgør mellem Atlético Madrid og Qarabag fra Aserbajdsjan var spanierne i den grad på revanchejagt efter 0-0 i klubbernes første møde.

Atlético Madrid har haft en trist kampagne i turneringen uden sejre, og forventningerne var nok til mere end at komme bagud.

Det skete dog fem minutter før pausen, da den spanske midtbanespiller Michel gjorde det onde ved sine landsmænd efter et hjørnespark, hvor han fremragende headede gæsterne foran 1-0.

Hjemmeholdet fik dog udlignet efter 57 minutter på et smukt langskud af Thomas, og Pedro Henrique blev kort efter vist ud for gæsterne.

Det lignede et Atlético-comeback med tre point, men i stedet endte det hele med, at Stefan Savic også blev udvist for hjemmeholdet, og at der ikke blev scoret mere.