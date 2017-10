Tidligere Superligaprofil vinder millioner i Lotto

Tommy Bechmann har scoret kassen i Lotto. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Tommy Bechmann vil nu forsøde livet og rejse mere sammen med familien. Men Lottovinderen har ingen planer om at stoppe med at arbejde.

- Jeg sad på en restaurant i Málaga med fire venner, da beskeden på mobilen tikkede ind. "Tillykke - du har vundet". Først troede jeg simpelthen ikke på det.

Sådan fortæller Tommy Bechmann om sin vilde oplevelse, da han i lørdags vandt fem millioner kroner i Lotto.

- Jeg tabte mælet og blev helt hvid i hovedet. Det var helt sindssygt, siger den tidligere Superligaprofil til TV 2.

Spiller på faste tal

3-5-13-19-22-31-34.

Disse syv lottotal gjorde i weekenden Tommy Bechmann til femdobbelt millionær.

Tallene er ikke tilfældige, da han de seneste 10 år har spillet de samme lottotal, blandt andet børnenes fødselsdatoer.

Sammen med tre andre vindere delte Tommy Bechmann præmiepuljen på hele 20 millioner kroner, da der forud var gået tre uger uden vindere i Danske Spils lørdags-lottotrækning.

Svært at fatte

Da beskeden viste sig på mobilens lysende display, havde Tommy Bechmann i begydelsen svært ved at fatte, at lynet var slået ned.

- Jeg var lidt træt lørdag aften, da jeg sammen med mine fire venner havde været ude i byen aftenen før. Jeg blev først mundlam over beskeden og troede, det var spam. Men da jeg dobbeltjekkede tallene, kunne jeg se, at den var god nok. Stemningen steg en hel del, da jeg fortalte drengene om mit held, griner Tommy Bechmann i telefonen.

Vennerne skulle hjem til Danmark med et tidligt fly søndag morgen, så der var ifølge Tommy Bechmann ikke plads til den helt vilde fejring af den store gevinst.

- Vi tog ud og drak et par øl, men mere blev det ikke til, siger han.

Vil forsætte med arbejdet

Selvom den tidligere Superligaangriber i den grad blev tilsmilet af lykkens gudinde, fortæller han, at livet stort set vil gå videre som før.

- Jeg vil forsøde livet lidt ekstra. Der bliver nu plads til at rejse mere og give familien nogen gode oplevelser.

- Men mit arbejde er jeg rigtig glad for, så jeg har ingen planer om at stoppe og vil fortsætte med at beskæftige mig med fodbold, forklarer Tommy Bechmann.

Stor karriere

I dag arbejder han som fodboldekspert på Discoverys kanaler, hvor han kommenterer stationens Superligakampe.

Tommy Bechmann blev delt Superligatopscorer i sæsonen 2003/2004, hvor han vandt DM-bronze med Esbjerg fB. Han blev samtidig kåret til efterårets profil i Superligaen i 2003 af Tipsbladet.

Den tidligere bomber scorede 66 Superligamål for Esbjerg fB og SønderjyskE i sin karriere på i alt 215 Superligakampe.

Det blev desuden til i alt syv år i tysk fodbold, hvor Tommy Bechmann spillede for VfL Bochum og SC Freibrug.

Tommy Bechmann opnåede at spille én A-landskamp og 15 kampe for U21-landsholdet.